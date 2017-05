Catalá califica de “errores” los casos de corrupción que afectan a “algunos compañeros” del PP

PSOE, sin liderazgo desde hace siete años

El ministro de Justicia y diputado del PP por Cuenca, Rafael Catalá , admitió este sábado que en el PP son "los primeros" en sentirse "avergonzados dey que, por lo tanto, toda la fuerza de la justicia está cayendo sobre ellos", subrayando que esa circunstancia "no puede en absolutoy a tantos que trabajan por el interés general".Según Europa Prees, así se pronunció Catalá durante su intervención en el 15º Congreso Provincial del PP en Cuenca , a lo largo de la cual también reconoció que hay "diez personas que han metido en la caja, pero están todos ante los tribunales y algunos de ellos en la cárcel".En este sentido, reconoció que, con "algunos empeñados en sacar al PP de la sociedad española atribuyéndonos todo tipo de". "Seguramente" por la actual situación económica de España y porque "no tienen por dónde hacernos una crítica", desde la oposición "están hablando de la corrupción"."Es verdad que tenemos problemas de corrupción en toda España y", aseveró, para indicar que, "no es, en absoluto, un problema del PP".El ministro de Justicia aceptó asimismo que el de la corrupción ", de personas concretas y de personas también del PSOE, de Convergencia de Ciudadanos o de Podemos". "Todos estos que acaban de llegar tienen también casos y", agregó.En este punto, instó a los participantes en el Congreso Provincial de Cuenca a "seguir manteniendo la confianza en las instituciones". "En qué sitio mejor que aquí, rodeado de concejales de pequeños municipios, de personas que dan tanto de su tiempo y esfuerzo, de su patrimonio para trabajar por el interés general vamos a hablar bien de las personas que se dedican a la política", reflexionó.Tras insistir en la necesidad de "seguir teniendo confianza en el trabajo que cada día hacen los gobiernos municipales, autonómicos y nacional y seguir trabajando", incidió en que, "mientras tanto,".A este respecto, dijo esperar que, "a ver si, de una vez por todas, el PSOE mañana hace sus primarias y ya saben qué van a hacer, porque" y recordóa lo largo del debate entre los tres candidatos socialistas, así como "con qué inquina y rencor se insultaban con una sonrisa mientras se estaban soltando unas pullas"."Eso a nosotros no nos pasa", dijo en referencia a los conservadores, que cuentan, defiende, con un "liderazgo fuerte a nivel nacional, autonómico y local, sabemos lo que queremos, sabemos que tenemos que tener un partido fuerte, unido, que trabaje con los principios y valores sólidos que siempre han caracterizado al PP", una formación "absolutamente consolidada y fuerte, aunque con voces discrepantes, que muy bienvenidas sean, porque".Finalmente, Catalá manifestó su "compromiso" para que, entre otros proyectos, el ATC de Villar de Cañas "vaya adelante" mostrando su convicción en que se va a conseguir "pese a la oposición del gobierno de la Junta".