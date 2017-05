La ONU vuelve a exigir a España que atienda urgentemente los reclamos de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil

Visita en 2014

El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff , insistió una vez más en la necesidad de que el Gobierno españollas exigencias de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, informa Europa Press.En este sentido, De Greiff, que ya hizo una petición similar en 2014 , subrayó la importancia de dar prioridad a las exhumaciones,y a la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante el período.En un comunicado, el relator recordó quede las víctimas quienes, a pesar del tiempo que ha pasado, siguen sin saber dónde están los restos de sus familiares."Es necesaria una política de Estado decidida que no quede, pero que garantice medidas integradas, coherentes, prontas e imparciales,", señaló Greiff en el texto.En este sentido, indicó que se trata de derechos humanos y "no de política partidista". Así, aseguró que la fortaleza de una democracia se mide, entre otros aspectos, por, "independientemente de consideraciones políticas o de afiliación" y su capacidad para garantizar el derecho a la verdad sobre los acontecimientos, "por más dolorosos que sean".Las declaraciones de De Greiff llegan días después de que el Congreso aprobara una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas,del Valle de los Caídos.La iniciativa salió adelante con la, que cambiaron su voto de hace dos meses cuando el mismo asunto se votó en la Comisión Constitucional con el voto en contra de ambos.En este sentido, el relator señaló que si bien esta proposición no es "de obligado cumplimiento", sus recomendaciones se fundamentan enTras su visita oficial a España en 2014, De Greiff ya defendió que las peticiones de las víctimasy abogó por establecer una "política de Estado" para que las iniciativas tengan una estabilidad sin depender del "vaivén de los resultados electorales"."Es especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas", expuso De Greiff, que instó a poner el centro de este debate. "No son asuntos de política partidista, de redimir programas políticos particulares, sino de", remachó entonces.El relator de Naciones Unidas mostró su, pero también por la proposición de ley presentada por el PP en el Congreso quey que fue aprobada en solitario por el partido gobernante ese mismo año.De salir adelante, advirtió entonces, sería contraria a las recomendaciones del Comité contra la Tortura y al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU.