Pablo Iglesias admite los "enormes riesgos" de no ganar la moción de censura

"España es mejor que su Parlamento"

Dos polos: cambio vs restauración

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , reconoció que elde la moción de censura que presentaron contra el presidente Mariano Rajoy conlleva. Por ello, espera que la iniciativa sirva paray de "cambio" como la que defendió el expresidente del Gobierno Felipe González hace 37 años, antes de ganar las elecciones dos años después, informa Europa Press.Así lo aseguró durante su intervención al inicio de la reunión que el Consejo Ciudadano Estatal de su partido –el máximo órgano de dirección entre asambleas– mantiene este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid , con la moción de censura como principal punto a debatir, a pesar de que la iniciativa ya fue registrada este viernes en el Congreso después de la moción y que presentarla implica enormes riesgos, pero tenemos que afrontar nuestra responsabilidad", defendió ante los máximos dirigentes del partido morado.En este sentido, Iglesias aseguró que aunque no van a ganar la votación porque, ésta debe servir, como la que presentó Felipe González en 1980 y que tampoco ganó, para "señalar un futuro distinto" y demostrar que existe una alternativa de Gobierno al PP."Por eso una moción en este momento es algo que va mucho", explicó. "Es una manera de decir que España es mejor que su Parlamento", remachó, antes de señalar que, por ello, el programa que defiendan durante el debate de la moción "debe ir más allá de Podemos"."Es una moción que tiene que ir más allá de nosotros mismos. No Podemos presentar una moción con nuestro programa, tiene que ser un programa que represente", enfatizó.El objetivo debe ser, según Iglesias, demostrar que existe una fuerza a la que, que no se deja "comprar", y que representa un futuro de "cambio" frente al bloque que apuesta por la "restauración", y en el que no solo se incluye, a su juicio, el PP, sino también los partidos que lo "sostienen": el PSOE y Ciudadanos."Hay básicamente una tensión entre. En España se sigue produciendo una transición política. Esto no ha terminado. Estamos viendo unosy que sus aliados prefieran seguir sosteniendo en vez de avanzar hacia un cambio de modelo tiene que ver básicamente con los dos polos políticos en los que se está simplificando la realidad política", explicó.Así, Iglesias defendió que existe un polo que asume que "hay que dar pasos hacia una" y otro que "pretende resistir a toda costa, sin saber muy bien a donde vamos", al tiempo que señaló que la moción de censura, aunque no salga adelante, debe contribuir a afianzar ese primer bloque."Creo que podemos ensanchar ese campo político, crear contradicciones en otros actores políticos para que finalmente tengan que ceder porque nuestro campo es el campo del futuro que tenemos que compartir con otros", afirmó, en clara referencia al PSOE. "Esta moción de censura creo que", zanjó.