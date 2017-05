El 51% de la militancia socialista ya había votado a las 14:00 horas

La participación en las primarias del PSOE, según la estimación proporcionada por el portavoz y responsable de Organización de la comisión gestora del partido, Mario Jiménez. En las cuatro primeras horas de votación, por tanto, más de la mitad de militantes y afiliados habrían depositado su voto para elegir, entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López , al próximo secretario general socialista.La cifra es muy superior a la que se registró en 2014, cuando se enfrentaron Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Entonces estaban convocados a las urnas 198.123 militantes socialistas,. En el segundo avance de participación, que se ofreció a las 18:00, el porcentaje escaló hasta el 52%. Al término de la jornada, el 66,7% de la militancia había participado en la elección.Hay que tener en cuenta que las cifras de este domingo son orientativas. El motivo es que sólo recogen la participación en los centros que abren de 10:00 a 20:00 horas —hasta las 21:00 hora peninsular española en Canarias y América—. Las agrupaciones que tienen menos de 100 militantes, y son excluidas del cálculo del porcentaje de participación para no distorsionar el dato, pues algunas aún no han abierto a esta hora.Mario Jiménez explicó que, porque hace tres años el avance de participación incluía cifras combinadas entre las agrupaciones que abrían todo el día y las de horario reducido. En el caso de este domingo, la cifra ofrecida por Ferraz se corresponde con la asistencia a las urnas en las 754 mesas electorales de jornada completa, donde votan unos 120.000 afiliados socialistas del total de 187.949 convocados. El portavoz destacó que, por ahora, la votación transcurre sin incidencias.Entre los afiliados que ya han depositado su voto. La presidenta andaluza votó en la agrupación sevillana de Triana-Los Remedios, desde donde llamó a la participación y apeló a la unidad y a la fraternidad en las filas del PSOE. El ex secretario general, por su parte, depositó su papeleta en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y pidió ser leales con el resultado. El exlehendakari, finalmente, votó en Portugalete (Bizkaia) y dijo que este lunes será el primer día para recuperar al mejor PSOE.También ha votado ya el presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, que aseguró tras votar las primarias en la Casa del Pueblo de Gijón que se espera" en el que "hay que poner en valor" la "democracia interna" del PSOE. Fernández pronosticó "una gran afluencia, algo que era de esperar después de los avales" recogidos por los tres candidatos —dos tercios de la militancia ya participaron en la ronda de avales—.En total están llamados a las urnas 187.949 militantes, de los que una cuarta parte son andaluces , según los datos del censo por comunidades autónomas que este viernes facilitó Ferraz. Las siguientes federaciones con mayor número de militantes son la valencian y la madrileña. A diferencia de lo ocurrido en 2014, en esta ocasión. El definitivo se conocerá a partir de las 21:00 horas, cuando también se publicarán las primeras cifras del escrutinio.La batalla entre Díaz y Sánchez se prevé muy ajustada. Según fuentes socialistas,, si las agrupaciones transmiten la información del recuento con la velocidad esperada. A falta de encuestas entre militantes, el dato de los avales es el único indicador que permite hacer pronósticos: Díaz consiguió 60.231 firmas, Sánchez reunió 53.692 y López, en un distante tercer puesto, se quedó en 10.866.