Susana Díaz llama a la participación para "levantar" el PSOE y abrir un "tiempo de unidad"

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha hecho este domingo un len las primarias para "levantar al partido a partir de mañana" y abrir un "tiempo de unidad y generosidad" que permita "reforzar la fraternidad" en las filas socialistas.Susana Díaz ha lanzado este mensaje después de ejercer el derecho al voto en las primarias socialistas a las 11 horas entras recoger su papeleta en la cabina de votaciones y acompañada de su marido, José María Moriche, que ha votado a continuación.Tras saludar a varios militantes a las puertas de la agrupación, Díaz ha manifestado a los periodistas que afronta la jornada "con ilusión y alegría, agradecida por el cariño y el calor de los compañeros", a los que ha animado a "acudir a votar en las agrupaciones" porque está convencida de que"Lo que hace el PSOE de nuevo es, ha añadido la presidenta andaluza, que ha destacadoporque somos la alternativa de gobierno en este país y comienza la cuenta atrás para volver a ganar la confianza mayoritaria de los ciudadanos que nos permite transformar la vida de los ciudadanos a mejor".Díaz ha rehusado comentar si ganará en las primarias —"hoy tengo que ser respetuosa", ha señalado—, pero sí ha querido dejar claro queporque millones de ciudadanos se van a reencontrar con el PSOE".En línea con lo que ha venido manifestando durante toda la campaña, la dirigente socialista ha señalado que spara "tenderles la mano y pedirles que arrimen el hombro para hacer grande al PSOE" y de este modo "abrir un tiempo de unidad y generosidad, que permita reforzar la fraternidad porque es lo que me han pedido en todas las agrupaciones".Tras atender a los periodistas, Susana Díaz ha compartido un rato con militantes de su agrupación antes de desplazarse apara seguir el tramo final de la jornada de primarias y conocer el resultado."Siempre que hay un proceso interno me gusta estar un rato en mi agrupación, mi casa del pueblo, con mis compañeros de toda la vida, algunos de los que me dieron la entrada en la gran familia del PSOEha concluido.