“La propuesta programática y organizativa de Sánchez ha recogido con suma eficacia otras experiencias de nuestro entorno,, donde la emoción y la indignación ciega se han contrapuesto exitosamente a la razón, los argumentos y el contraste de los hechos”. Así se expresa El País sobre los resultados de las primarias en el PSOE celebradas este domingo, que dieron la victoria con un 50% de los votos a Pedro Sánchez El diario dirigido por Antonio Caño no ha dudado tampoco en calificar dela victoria de Sánchez y le acusa de imponer la demagogia y de hacer “promesas de imposible cumplimiento”.Los virajes ideológicos del secretario general en cuestiones como los pactos con Podemos y el problema territorial, sostiene El País.Coincide en la lectura el conservador Abc , que argumenta que “a los militantes del PSOE no les ha importado que Sánchez seaen cuanto a resultados electorales” y critica que su apuesta haya sido la de echar al PP.“Reconducir a esta militancia al aprecio porha sido imposible”, opina Abc, que acusa también a la militancia socialista de revanchista.El Mundo, por su parte, destaca el desencanto de la militancia con la hoja de ruta de la gestora y explícitamente con la abstención que facilitó la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno aunque advierte de que SánchezAsimismo, El Mundo emplaza a Susana Díaz a ponerse al servicio del vencedor con el objetivo deLa Razón lamenta este lunes que la militancia del PSOE esté “radicalizada” y critica que prefieran unirse a la protesta “indignada” queLos diarios La Vanguardia y El Periódico, por otro lado, confían en que ahora el PSOE sea capaz de proyectarse como alternativa al PP. El Periódico habla de la “campanada” de Sánchez y sostiene que la “campaña de descrédito” hacia el nuevo secretario general no le ha pasado factura. El diario catalán subraya asimismo elrepresentado por Susana Díaz, la gran derrotada de la noche , que ni mencionó a su rival en su comparecencia tras conocerse los resultados oficiales y que se refirió a Sánchez como “secretario general electo”.