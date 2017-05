El discurso no fue muy diferente al de otras ocasiones. Los argumentos, tampoco. Pero, este lunes, los tres principales nombres del Gobierno catalán han exigido al Estado celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña en la misma sede del Ayuntamiento de Madrid, una oportunidad que el president Carles Puigdemont agradeció personalmente a la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena. Su mensaje fue muy similar al que mantiene el Ejecutivo desde hace meses:y la consulta se celebrará el 9 de noviembre, tal y como está previsto, haya acuerdo con el Estado o no, pero el Gobierno debería tener "sentido de Estado" para sentarse a negociar.La conferencia se celebró en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles de Madrid, sede del consistorio de la capital, y tuvo como título Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático. El Gobierno catalán quiso que su petición al Estado tuviera el máximo halo de solemnidad posible, y por ello al president Puigdemont le acompañaron el vicepresident de la Generalitat,, y el conseller de Asuntos Exteriores,Puigdemont fue el último en intervenir, y aprovechó su discurso para advertir al Gobierno central de que "no van a caber muchos más rechazos" y de que el proceso soberanista seguirá con o sin el aval del Estado. Las instituciones centrales, sostuvo el dirigente,y por ello el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería sentarse a negociar con él la fecha del referéndum de autodeterminación, así como la pregunta y las condiciones. "Negar el carácter político de la demanda catalana y fiarlo todo al trabajo de fiscales y jueces no es la solución, sino que incrementa el problema", criticó Puigdemont en referencia a los juicios contra altos cargos como Artur Mas o Irene Rigau.No obstante, Puigdemont rechazó la invitación del Gobierno central para exponer su petición de referéndum en el Congreso de los Diputados. Sólo irá a la Cámara baja, aseguró, si antes Rajoy pacta con él la celebración de la consulta. "Acudir al Congreso sólo como coartada para difuminar la falta de voluntad política del Gobierno es un error [...] en el que no vamos a participar", sostuvo el president catalán que dejó claro al Ejecutivo central que no deben contar con la Generalitatni para nada que les permita hacer creer que renunciamos a nuestro derecho a la autodeterminación".Para sostener su argumentación, Puigdemont puso la restauración de la Generalitat de Cataluña en 1977 como ejemplo de que para alcanzar un acuerdo únicamente hace falta intención por las dos partes. "Entonces, [el Gobierno] habilitó la solución antes de su debate en el parlamento, puesto que tenía voluntad sincera de acuerdo", sostuvo Puigdemont, que insistió en que "a través del sentido de Estado,".