Albert Rivera avisa a Pedro Sánchez que no cuente con él para pactar con Podemos ni con independentistas

No a "las trincheras ideológicas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este martes al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quepara pactar con Unidos Podemos y con los independentistas el Gobierno de España o las mayorías parlamentarias."Nosotros no vamos a pactar el Gobierno de España ni mayorías parlamentarias con, pero nosotros no lo compartimos", ha advertido Rivera en declaraciones a los periodistas tras participar en el minuto de silencio que ha guardado el Congreso con motivo del atentado terrorista en Manchester. El dirigente socialista ha defendido que no ve nada nuevo en el PSOE de Pedro Sánchez. Es más, considera que Sánchez "vuelve a las andadas" al q uerer pactar con Podemos y los separatistas, con los que, ha remarcado,Rivera ha subrayado que en estos momentos España no necesita soluciones de "trinchera ideológica".para las soluciones del siglo XXI, como tampoco sirven las de los conservadores del PP", ha dicho, para destacar que los "liberales" de Ciudadanos "tienen la obligación" de ofrecer un proyecto de reagrupación de los españoles en torno a un proyecto "progresista, moderado y europeísta".En este sentido, ha insistido en que si el nuevo líder socialista quiere controlar al Gobierno y. "Pero si quiere sumar con los separatistas o con Podemos y estar todo el día intentando impedir que salgan los Presupuestos , que salgan las reformas o que avance el país, no estaremos de acuerdo", ha concluido.