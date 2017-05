La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha recalcado este martes quecomo la que e stá promoviendo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , y que, a su juicio, guarda similitudes con lo que podría ser un "intento de golpe de Estado" al "saltarse la ley" y los procedimientos establecidos.De esta formarecogida por Europa Press, a las declaraciones que este mismo lunes pronunció en Madrid Puigdemon t afirmando que el Estado no tiene fuerza para impedir un referéndum para la independencia de Cataluña. Preguntada entonces si cree que la actuación de Puigdemont tiene las, Cospedal ha señalado que el presidente de la Generalitat "quiere romper el Estado" y no está siguiendo los "cauces procedimentales adecuados" que marca la ley. "Eso, como es saltarse la ley, es atentar contra el Estado y en otros contextos seguramente se llamaría así, sí", ha apostillado.La ministra de Defensa ha afirmado que si "las amenazas se transforman en hechos", el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que utilizar los instrumentos que le da el Estado de Derecho. "Tiene muchos instrumentos a su alcance, pero hay que ir paso por paso y no precipitar acontecimientos, que seguramente es lo que esperan oír aquellos que", ha manifestado.