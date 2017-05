Cortocircuito

La central nuclear Ascó I (Tarragona) ha activado a las 2.12 horas de este martes una alerta de emergencia debido a, según ha informado la instalación en un comunicado recogido por Europa Press.La centrala los sistemas eléctricos de seguridad a las 7.09 horas, por lo que ha desclasificado la situación de prealerta de emergencia.Aún así, la instalación está parada en su programa deEl incendio ha sido ocasionado por un cortocircuito causado por unadurante los trabajos de recarga en el edificio de turbina, y no ha supuesto riesgo radiológico.Como consecuencia, se ha perdido el suministro eléctrico y ha entrado en funcionamiento un generador diesel de emergencia, tras lo quey no hay riesgo de emisión radiactiva.Se ha activado el retén de emergencia del CSN en modo 1 (activación reducida) y seen la sala de emergencia del mismo.A las 3.31 horas se ha desclasificado la alerta de emergencia continuando eneléctrico exterior.La central ha asegurado que el sucesoy ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos.