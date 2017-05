Dos portavoces a favor de la moción

A 100 votos de la mayoría absoluta requerida

Candidatos alternativos

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha fijado para el próximo 13 de junio el inicio del Pleno en el que, impulsada por Unidos Podemos y en la que líder del partido morado, Pablo Iglesias, se presenta como candidato a la Presidencia del Gobierno.Así lo ha anunciado Pastor tras consultar a los portavoces parlamentarios, a los que también ha informado de que este mismo martes la Mesa de Congreso ha admitido a trámite la iniciativa de Unidos Podemos y ha abierto un plazo de dos díascon otros candidatos y programas.La Mesa de la Cámara que ha admitido a trámite la moción registrada por los de Pablo Iglesias tras comprobar queEl debate de este tipo de propuesta, según el Reglamento de la Cámara,, por parte de uno de los diputados que la firman y, a continuación, también sin límite de tiempo, podrá intervenir el candidato a la Presidencia propuesto en la moción para que exponga el programa político de su hipotético Gobierno.Tras el correspondiente receso que decida la Presidencia de la Cámara, será el turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, que contarán con trUna vez debatida la moción, se procederá a su votación y, en caso de, la Presidencia del Congreso deberá comunicarlo inmediatamente al Rey y al presidente del Gobierno, puesto que el candidato a presidente se entenderá que ha recibido la confianza de la Cámara.En caso de que la moción fuese rechazada,, según establece la Constitución, por lo que, en ese escenario, los 35 diputados de Unidos Podemos que la han firmado no podrían volver a plantear otra moción hasta septiembre. Eso sí, el grupo ha reservado firmas pues hay otros 36 diputados de Unidos Podemos y de Compromís que sí están disponibles para firmar otra.Durante la reciente etapa democrática: en 1980, el PSOE presentó una contra Adolfo Suárez, pero el candidato, Felipe González, no recibió el aval de la Cámara, y en 1987, Alianza Popular, con Antonio Hernández Mancha como aspirante, hizo lo propio contra González, pero tampoco salió adelanteA priori, la moción de censura encabezada por Pablo Iglesiasy aún está a más de cien escaños de la mayoría absoluta que se requiere. Necesitaría sumar no sólo al PSOE, que tiene 84 diputados, sino también a los independentistas de ERC (9 diputados), la antigua Convergència (8 votos) y Bildu (dos diputados), pues tanto el PNV como Ciudadanos tienen firmados sendos acuerdos para aprobar los Presupuestos que serían imposibles con el cambio de Gobierno.La fecha del debate de la moción de censura, que es una competencia exclusiva de la presidenta,, a los que se han reservado las dos próximas semanas: primero en la Comisión de Presupuestos (22-24 de mayo) y después en el Pleno (29-31 de mayo).Según el calendario de sesiones plenarias aprobado por la Mesa del Congreso, la primera semana de junio, esto es, la que va del 5 al 9, no está previsto ningún Pleno, de ahí que en fuentes parlamentariascomo las más probables.Tras la calificación de la moción por parte de la Mesa del Congreso, se ha abierto un plazo de dos días, esto es, hasta el jueves, para que los grupos parlamentariosy otro programa.De haber mociones alternativas, todas se debatirán conjuntamente, pero no parece probable puesto que el PSOE, el otro gran grupo que tiene diputados suficientes para promover una moción de censura,. Este lunes, Unidos Podemos llegó a ofrecer a los socialistas retirar su iniciativa si éstos promueven otra moción contra Rajoy.Si hubiera más de una moción de censura,, pero en todo caso, sólo saldrá adelante la primera que reúna la mayoría absoluta, lo que exige el apoyo de 176 diputados.