Podemos acusa a Ana Pastor de "secuestrar" el Congreso por "diferir" el debate de la moción de censura

"Diferir del debate devalúa la capacidad de la oposición"

La vicepresidenta cuarta del Congreso y dirigente de Podemos, Gloria Elizo, ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, de retrasar el debate de la moción de censura al presidente Mariano Rajoy hasta el 13 de junio por un. "Secuestran el Parlamento", ha denunciado la portavoz parlamentaria, Irene Montero."Lo urgente para España no lo es para el PP ni para la Presidenta del Congreso", ha denunciado la portavoz del partido morado en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, tras conocer a través de los medios de comunicación quede la moción de censura que ha registrado su grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea."Supone una quiebra absoluta del Reglamento del Congreso", ha denunciado por su parte Elizo en declaraciones a Europa Press, quien ha informado de que Pastor no comunicó a la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, la fecha en la que pensaba fijar el de debate durante la conversación telefónica que han mantenido este martes por la mañana,Según Elizo, tampoco se lo comunicó previamente al candidato a la Presidencia del Gobierno de esta moción de censura, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias., ha asegurado posteriormente la vicepresidenta cuarta del Congreso en declaraciones a los medios."El tratamiento de la moción de censura. No por que nos importe debatir la moción el día 13 o este fin de semana pero es defraudar lo que es una herramienta como la moción de censura ", ha lamentado.Así, Elizo ha asegurado que las anteriores mociones de censura, tanto la que defendió en 1980 el entonces líder socialista Felipe González como la que registró en 1987 el presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha,, respectivamente."Diferir prácticamente tres semanas o cuatro nos parece desde luego que esde todas aquellas herramientas políticas, por razones políticas que se anteponen al criterio normal y razonable como el que debe ser el de una institución como es la Presidencia del Congreso", ha enfatizado.Podemos y sus socios defendían que el debate de la moción, ya que atendía a la necesidad de poner solución a la "emergencia democrática" que se ha generado a raíz de los últimos casos de corrupción que afectan al PP.El partido morado también considera "muy grave" que la presidenta haya tomado este martes, el día que, como el inicio del plazo de 48 horas que fija el Reglamento para presentar mociones de censura alternativas.