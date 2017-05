Rajoy se defiende de las acusaciones de corrupción de Podemos pidiendo a Espinar que tome tila y menos Coca-Cola

Espinar compara a Rajoy con Atila

Rajoy: Podemos busca "montar el pollo"

El portavoz de Podemos en el Senado,, ha emplazado este martes a Mariano Rajoy apor los, al tiempo que le ha acusado de haber impulsado unay deEn su replica, el presidente del Gobierno ha afirmado que es "falso" que su partido controle los "aparatos del Estado" y ha recalcado que el partido morado solo busca "montar el pollo" porque es "donde mejor se manejan".Ante un encendido debate el Pleno de control del Senado, elha llegado a pedir a Espinar en la parte final del debate que no se enfade y que actúe con "moderación". "Actúe con un poco de equilibrio, de sensatez y de moderación para que no tengan que recomendarle que,", ha enfatizado, provocando una ovación cerrada en la bancada del PP.De esta forma,ha hecho alusión al incidente que protagonizó Espinar hace unas semanas cuando fue visto bebiendo Coca-Cola en el Senado durante la hora del almuerzo, justo después de que la Mesa de la Cámara Alta rechazase laque firmaba precisamente Unidos-Podemos.ha abierto su intervención dando la "bienvenida" a Rajoy por "volver" al Senado tras casi dos meses "sin aparecer" y ha recordado que en este tiempo el presidente del Gobierno ha viajado a Brasil, donde se ha reunido con Michel Temer. ", por donde pasa no vuelve a crecer la hierba porque al señor Temer le están investigando por serias sospechas de corrupción", ha aseverado.Aunque ha dicho que no quería que el debate fuera "tenso" sino "cordial", el senador de Podemos ha sacado a relucir las palabras que Rajoy pronunció en abril de 2016 en las que decía quey que para que él fuera responsable debería haberlos cometido una persona nombrada por él.En este punto, le ha recordado el caso de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid,y a la que "nombró" el propio Rajoy. Además, ha añadido que en el PP están "sucediendo algunas cosas", como lasque han salpicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , el Ignacio González por la 'Operación Lezo' o el hecho de que el propioA este respecto, ha subrayado que Rajoy va a declarar como testigo "por la corrupción del partido que preside". "¿Se imagina en Reino Unido, Francia o Portugal que el presidente o un primer ministro tuviera que declara en sede judicial porque el juez ha probado que su partido se ha financiado ilegalmente?", le ha interpelado, para añadir quey "no volverían a concurrir" a unos comicios.Espinar ha asegurado que Podemos ha tenido que presentar una moción de censura en el Congreso porque Rajoy "no se va a su casa por decencia". "Así que a ver si hay suerte y lo hace por la moción de censura de Unidos Podemos", ha enfatizado, para añadir que "el problema no es solo la corrupción" sino que "todo el mundo tiene la sospecha" de que, con un "control" del aparato del Estado y los medios de comunicación."Y estamos padeciendo una suerte de, que es lo que hacía Berlusconi, que cuando le investigaban, decía que era todo una persecución", ha exclamado, para añadir que el PP cuando habla de Estado de Derecho "a lo mejor se refiere a Estado de Derechas" que les "protege" a ellos.Tras recalcar que el Congreso ha recusado al ministro de Justicia, Rafael Catalá , y con otros miembros de su Gobierno "en entredicho", Espinar ha destacado que la UE ha sacado un"Por eso se lo voy a decir con toda cordialidad. Por respeto a las instituciones, porque el PP ha hecho trampas en las elecciones de 2008 y 2011 según el Tribunal de Cuentas, váyase usted a su casa", ha espetado a Rajoy.En su replica,ha recriminado a Podemos que con sus afirmaciones ponga. Y ha recalcado que es "absolutamente falso" que el Gobierno del PP "controle" ni los aparatos del Estado ni los medios de comunicación. De hecho, ha recordado el comunicado de la Asociación de la Prensa sobre Podemos por "atacar" a periodistas.A renglón seguido, ha afirmado rotundo que él cree en la separación de poderes y el imperio de la ley. "Creo que, ha proclamado, para añadir que el PP condena "toda la corrupción" tanto la que afecta a su formación como la que afecta a los demás.Además, el jefe del Ejecutivo ha afeado al senador de Podemos que durante su intervención haya mencionado "alegremente a muchas personas" que no han sido condenadas por los tribunales y ha pedido, que "algunos pretenden sustituir por la presunción de culpabilidad".Tras asegurar que con su moción de censuraque es "donde mejor se maneja", Rajoy ha indicado que el PP condena toda la corrupción, la de su partido y la de los demás, al tiempo que respeta las instituciones y acuden al Supremo cuando les cita."No tememos insumisos judiciales ni decimos que la Guardia Civil es buena cuando hacen informes que pueden referirse a alguien del Partido Popular y luegocomo hacen otros", ha resaltado el presidente del Gobierno.Por todo ello, y ante el barullo creado en la Cámara Alta en las filas de Podemos, ha pedido al senador de Podemos que no se enfade porque eso "no conduce absolutamente a nada". De hecho, ha aprovechado para, provocando las risas en las filas del Grupo Popular que gritaban "otra, otra, otra".Al término de las preguntas de control al presidente del Gobierno,ha manifestado en los pasillos del Senado que. A su entender, está haciendo como que se "toma a broma" la moción de censura pero "en realidad está muy preocupado y con el agua al cuello".