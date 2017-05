Cifuentes tacha de "linchamiento" su citación ante la comisión de la Asamblea de Madrid sobre corrupción

Informes de la UCO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha referido este miércoles a su presencia en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid el día 2 de junio y ha considerado que la negativa de los Grupos de la oposición a aceptar la comparecencia de técnicos y políticos solicitados por el Grupo Popular se enmarca en que ", una especie de linchamiento" a la presidenta autonómica.Así lo ha dicho en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press donde se ha referido a la adjudicación del contrato del servicio de cafetería de la Asamblea al Grupo Cantoblanco cuando ella era vicepresidenta de la Cámara autonómica, que el 2 de junio en la comisión de corrupción del Parlamento por parte de la oposición.La presidenta autonómicay ha considerado que lo que quieren es que ella "tenga que ir a hacer el paseíllo, una especie de juicio mediático, de linchamiento a la presidenta de la Comunidad"."Se quiere la foto, no que se averigüe qué pasó en ese contrato", ha remarcado la dirigente popular, quien ha considerado que es. A su juicio, el "tripartito de oposición se está convirtiendo en el tripartito de la inquisición"."No he tenido", ha aseverado Cifuentes, quien ha afirmado tener "la conciencia tranquila" por su actuación en la adjudicación del contrato al Grupo de Arturo Fernández."Yo he estado y sigo estando tranquilísima, con una confianza cien por cien en la Guardia Civil y en la Unidad Central Operativa (UCO). Lo he dicho siempre, confío cien por cien en la Guardia Civil y en la UCO", ha señalado para apuntar que aunque se vuelva contra él no va a renunciar a su Código Ético ySegún ha indicado, aunque se vuelvan contra ella no va a renunciar porque en el momento actual "es importante llevar esa bandera". Así, tras admitir quey que de hecho "se está intentado utilizar como arma política", ha asegurado que si es investigada formalmente por corrupción.Eso sí, ha remarcado que la UCO no le investiga a ella, sino que "está investigando unos contratos de la Asamblea con la empresa Cantoblanco ". "No estoy investigada.", ha apostillado.En cuanto a estos contratos adjudicados a Arturo Fernández, ha relatado que en su etapa de vicepresidenta de la Asamblea "el cien por cien" de los contratos que adjudicaron se hicieron "por" y que se adjudicaron "siempre" a la propuesta que decían los técnicos.Además, en cuanto a los informes de la UCO sobre estos contratos, pero en la Asamblea de Madrid "el órgano proponente es la dirección de gestión administrativa", de la que "nunca" ha formado parte.Por ello, ha asegurado estar "tranquilísima" con su actuación legal y ha remarcado que tanto es así que el juez de la Audiencia Nacional que hasta ahora instruía el caso, Eloy Velasco, determinó que no había investigación sobre ella. "Como tengo motivos para llevar cabeza muy alta porque no he hecho nada ilegal, sino que he demostrado de manera clara que la tolerancia con corrupción es cero,", ha indicado.Preguntada por si se arrepiente de haber enviado a la Fiscalía anticorrupción el informe sobre las presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, ha dicho que "en absoluto"., ha indicado.La popular ha asegurado haber recibido apoyo de su partido "desde el minuto cero" en que salieron estos casos, empezando por el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, y preguntada por si las últimas informaciones que le vinculan con las presuntas irregularidades vienen de 'fuego amigo',para eso, ya que puede ser "el que te está apoyando por la mañana" y "por la noche poniendo en la picota" o el que da la información a los medios.