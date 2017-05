Dani Mateo y El Gran Wyoming afirman que incitación al odio es que todavía "haya cadáveres en las cunetas"

En defensa del humor

"El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo (...). Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal, porque quién va a querer ver esa mierda de cerca". Por esas palabras, pronunciadas en mayo de 2016 en el programa El Intermedio, los cómicos José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming, y Daniel Mateo declararon este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón en el marco de la querella interpuesta contra ellos por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. A su entrada a sede judicial, a eso de las 9.30 horas,y afirmaron que en ningún momento se refirieron a la cruz como símbolo religioso.La denuncia fue inadmitida en un primer momento por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcorcón. Pero la Audiencia Provincial de Madrid aceptó el pasado 9 de marzo su trámite al considerar que los dos humoristas emplearono un delito contra los sentimientos religiosos, dos tipos penales recogidos en los artículos 510 y 525 del Código Penal.“Incitación al odio es que haya un sitio en homenaje a los vencedores ”, dijo Mateo a la salida del juzgado.El cómico, que entró en el edificio afirmando que se había hecho “una interpretación sesgada de su comentario”, aseguró tras concluir la declaración que “había ido bien” y que “” por tener que instruir este caso. “Para mí lo que es ofensivo para la cruz es que esté en el Valle de los Caídos. Que digan que soy yo el que ofende los sentimientos religiosos por hacer un chiste sobre el tamaño de la cruz… Es un dislate, por el amor de dios, nunca mejor dicho”, afirmó a las puertas de la sede judicial.El Gran Wyoming, por su parte, afirmó en declaraciones a los medios de comunicación que el proceso es “un absurdo” porque el comentario se hizo en el contexto de “un debate sobre la Ley de Memoria Histórica”. “Estamos aquí por una querella por ofensa contra los sentimientos religiosos.”, dijo el presentador de El Intermedio, que añadió que no cree que con el comentario que se hizo en antena se esté incitando al odio. “La palabra mierda depende del contexto. Si yo digo que la pena de muerte es una mierda, incito a la conciliación. Si digo que los derechos humanos son una mierda, incito al odio”, aseveró.José Miguel Monzón continuó recordando que la situación en España en relación con la memoria histórica. “Uno de los sucesos más graves que estamos viviendo es que todos los días se le ponen flores frescas en la tumba de Franco, y probablemente con dinero público. Sobre esto se hace poco hincapié. Cuando yo lo cuento en el extranjero, la gente se cree que soy un chalado”, afirmó el también colaborador dePara Dani Mateo, esto es un “juicio ideológico” en el que. “Aquí hay un aviso a navegantes: ‘Esto no se toca”. El cómico lamentó que se pretenda imponer “una política del miedo” y que no dejen hacer humor “de los temas que ellos, que son siempre de una misma cuerda, no consideran susceptibles de ser parodiados”. “Si hubiera hecho un chiste sobre Herri Batasuna, no me pasaría nada. Y se ve todos los días en 13TV, donde se dicen barbaridades absolutas. Aunque también es verdad que nosotros, no sé si denominarlo la izquierda o la gente del siglo XXI, no nos ofendemos tanto”, añadió.En este sentido, el cómico y periodista señaló que la libertad de expresión “está hecha para decir lo que molesta, no lo que gusta” y afirmó quepara no permitir “que unos señores se crean los sheriffs de España y decidan lo que se puede decir y cómo puede decirse”. “El humor en este país se tiene que reivindicar porque es la mejor alternativa al odio precisamente. Es terapéutico”, afirmó.