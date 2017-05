Mendia confirma que se presentará como candidata a las primarias del PSOE en Euskadi

Candidaturas alternativas

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha confirmado que se presentará como candidata a la reelección para liderar a los socialistas vascos en las elecciones primarias del 9 de julio porque estáy ha recordado que, por eso, no entró a formar parte del Ejecutivo vasco tras el acuerdo con PNV. Además, ha recordado que su Ejecutiva ha logrado "colocar" al partido "en el centro del tablero político" y en las instituciones.En una entrevista concedida a Radio Euskadi recogida por Europa Press, Mendia ha destacado quede "dar un paso al frente para liderar el socialismos vasco en un tiempo nuevo, donde ya la violencia terrorista no acosa al partido", ha apuntado.Asimismo, ha señalado que, además, en esta etapa, "fuerzas políticas emergentes también". "Mi compromiso continúa con los militantes vascos", ha manifestado.En esta línea, ha precisado que por eso tomó la decisión personal de no entrar en el Gobierno vasco después del acuerdo firmado con el PNV. "Estaba convencida de que el PSE-EE necesitaba de todas mis energías y esfuerzos para, que es más complejo y más plural, y por lo tanto, requiere de mucha más atención", ha indicado.Idoia Mendia ha afirmado que en el PSE-EE "cualquier persona puede dar un paso al frente" para presentarse a las primarias., ha señalado.En este sentido, cree que la Ejecutiva de los socialistas vascos, en estos tiempos "complicados" en los que les ha costado ", generales, forales, municipales y autonómicas", han conseguido colocar al partido "en el centro del tablero político"."Hemos tenido la habilidad de tejer acuerdos con otras fuerzas políticas que nos permiten ahora, no solo, sino hacer políticas socialistas que mejoren la vida de los ciudadanos, que es, en definitiva, lo que nosotros queremos hacer", ha manifestado.Por ello, ha dicho que, "si alguien tiene una idea mejor para colocar al PSE-EE en el centro del tablero político, pues que lo ponga encima de la mesa o diga en qué acuerdos está pensando o con qué fuerzas políticas está pensando acordar", ha destacado.