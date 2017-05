Díaz afirma que no se opondrá a la dirección que elija Pedro Sánchez

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves queuno para que el partido vuelva a ser alternativa de gobierno en España.En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Susana Díaz ha señalado, tras ser preguntada sobre el hecho de que Pedro Sánchez no quiera que los barones estén en la nueva Ejecutiva federal del PSOE, que"A mí me parecerá bien y lo que decida me parecerá bien" , ha sentenciado la dirigente andaluza, que, para lo que aún no se sabe si tendrá rival, lo que obligaría a celebrar unas primarias. Con esta actitud conciliadora de Díaz en el congreso federal pretende encarar con más tranquilidad el congreso andaluz.Asimismo, ha querido dejar claro que los socialistas andaluces van "a arrimar el hombro y lo vamos a hacer con las políticas de izquierda que estamos llevando a cabo". "Creemos que la mejor manera de ayudar al PSOE en España es manteniendo aquí la confianza mayoritaria de los ciudadanos y llevando a caboHa insistido en que eso es lo que van a hacer desde el minuto uno:para que el PSOE vuelva a ser la alternativa de gobierno en España".