El PP ya da por cerrados los apoyos de Nueva Canarias y Foro para aprobar los Presupuestos la próxima semana

Foro amenazaba tres ministerios

El acuerdo con Quevedo se escenificará en el Pleno

El PP ya da por cerrados lospara aprobar la próxima semana los Presupuestos Generales del Estado de 2017 en el Pleno del Congreso, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.En la Comisión de Presupuestos, el PP ha sacado adelante esta semana el proyecto del Gobierno con el, lo que le ha dado una mayoría absoluta para no perder ninguna de las cientos de votaciones llevadas a cabo y tumbar las más de 5.000 enmiendas de los demás grupos de la oposición.El dictamen se ha elevado este jueves al Pleno del Congreso, que empezará a debatirlo y votarlo por partes a partir del próximo lunes. Para entonces ya no basta con esos apoyos, sino que, cuyo voto está firmado por escrito,Con la formación asturiana, aliada electoral del PP en los dos últimos comicios generales, estaban pendientes algunasy se mantenía laque, de prosperar, podrían dar al traste con todo el proyecto de Presupuestos.El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, estuvo este miércoles cerrando con Hacienda los últimos flecos pendientes yy que retirará las enmiendas de totalidad contra esos tres ministerios.Respecto a Nueva Canarias, su diputado Pedro Quevedo ya había dicho quetras su segunda visita al Palacio de la Moncloa para reunirse el martes con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y con el ministro Cristóbal Montoro. En las horas posteriores la negociación se aceleró.Según las citadas fuentes, este miércoles por la tarde hubo nuevas reuniones técnicas y el partido canario acabó anunciando formalmente un acuerdo para subvencionar el transporte interinsular , uno de los temas clave de la 'agenda canaria'.Los flecos pendientes se han ido rematando y, aunque en la Comisión de Presupuestos no se han aprobado enmiendas de Nueva Canarias, en el PP están convencidos de quey que será entonces cuando, a través de transaccionales, se aprobarán sus demandas.Con el voto de Nueva Canariaspara sacar adelante en el Pleno del Congreso tanto el proyecto de ley de Presupuestos como las cuentas de todos los ministerios, siempre y cuando no haya ausencias ni errores en las votaciones. Y es que si el Congreso 'tumba' el presupuesto de una sección o ministerio, derriba todo el proyecto presupuestario.Si todo transcurre como espera el PP,para completar la tramitación y allí no hay riesgo alguno, porque. Sólo volvería al Congreso si la Cámara Alta introdujera alguna enmienda y únicamente para ratificar esas modificaciones, no para poner en cuestión todos los Presupuestos.