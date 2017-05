Hacienda acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar ocho millones un día después de que el TS confirme la condena de Messi

Dos discrepancias entre los inspectores

Diferencia con el caso Messi

Tal y como adelantaba anoche el El Larguero en la SER, Hacienda considera probado que Ronaldo defraudó ocho millones de euros entre los años 2011 y 2014 . Esa investigación ya ha sido enviada a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para que decida si actúa judicialmente o no contra el jugador portugués.o no contra el delantero madridista.Ronaldo tenía su dinero en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes pero,, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. Lo hizo antes incluso de que le fuera abierta una inspección. Para ello, afloró todo su capital en el exterior y pagó el dinero supuestamente defraudado imputándolo al ejercicio fiscal de 2014.Los inspectores de la Agencia Tributaria tienen dos discrepancias fundamentales con la forma de proceder a los pagos, según las mismas fuentes. La primera es que, pagando en cada una lo que le correspondiera de más, y no acumularlo todo al año fiscal de 2014.Sin embargo, para otros inspectores de Hacienda que no ven delito, este debate es menor y. Es decir, que el futbolista ha pagado de más al escoger esta fórmula. Si hubiera seguido la argumentación de los inspectores que han decidido denunciarle, es decir, hacer declaraciones complementarias de cada año de fraude, habría ejercicios fiscales que Hacienda no habría podido cobrar porque estarían prescritos. Estas fuentes añaden que en ningún momento ha existido ocultación por parte del jugador, que además de regularizar su situación, ha aportado a la Agencia Tributaria todos los contratos que justifican sus ingresos.Se trata de casos que no se parecen en nada aunque estemos hablando en los dos de fraude fiscal. Según fuentes jurídicas consultadas por la SER, El argentino simuló una venta de sus derechos de imagen por el, según los tribunales, "ilógico y ridículo precio de 50.000 dólares". Se los vendió a una red de empresas detrás de la que, según demostró la justicia, estaba el propio Messi. Es decir,