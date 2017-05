Andalucía aporta el 25% de los delegados del congreso del PSOE

Elección de delegados

<!--cke_bookmark_4575S--><!--cke_bookmark_4575E-->

La federación andaluza del PSOE aportadel Congreso Federal del partido, previsto para los días 16, 17 y 18 de junio, según los datos desglosados por territorios que este viernes facilitó Ferraz. Al cónclave asisten 1.035 delegados, de los que 255 son andaluces (24,6%). Si únicamente se tienen en cuenta los 1.004 delegados con derecho a voto, los 255 miembros del PSOE-A representan el 25,4%.Los congresos provinciales del PSOE, comúnmente conocidos como congresillos, terminarán este domingo de elegir al millar largo de delegados al Congreso Federal, donde, se elegirá a parte de los miembros del Comité Federal y se fijará el proyecto político y el modelo de partido para los próximos años.En los últimos días, Sánchez ha avanzado que en la dirección del partido no habrá ningún barón territorial , a diferencia de lo que sucedió en su anterior etapa al frente del partido. En cuando a la ponencia, los sanchistas quieren introducir algunos giros a la izquierda –como el salario mínimo de 1.000 euros– y mecanismos paraLos delegadosen función del censo de militantes del partido en cada territorio, a razón de un delegado por cada 180 militantes o fracción superior a 90. Además, Juventudes Socialistas tiene una representación equivalente al 2% del total de delegados, y también tienen voz Izquierda Socialista y las organizaciones sectoriales del partido, aunque sus delegados no tienen derecho a voto.Andalucía es el territorio que más delegados aporta al Congreso Federal. Sus más de 45.800 militantes se traducen en los ya citados 255 compromisarios. Por detrás, a mucha distancia, aparecen los otros cinco territorios: la Comunitat Valenciana –95 delegados–, Madrid –80–, el PSC –77–, Castilla-La Mancha –69– y Galicia –56–.De mayor a menor representación en el Congreso Federal, aparecen después los territorios con una cifra de militantes. Se trata de Castilla y León –53 delegados–, Extremadura –53–, Asturias –45–, Aragón –44–, Canarias –36–, Murcia –33– y Euskadi –30–. En la parte baja de la tabla figuran Cantabria –16–, Baleares –14–, Navarra –8–, La Rioja –6–, Ceuta –2– y Melilla –1–.También tienen delegados en el Congreso Federal los militantes de América –9– y otros países de Europa –1–., pues los estatutos del PSOE establecen que les corresponde una delegación equivalente al 2% del total. Los delegados de las organizaciones sectoriales e Izquierda Socialista son 16 y 15, respectivamente, aunque no tienen derecho a voto.Al Congreso Federal asistirán también numerosos invitados por el partido y un total desin derecho a voto.