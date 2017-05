El Gobierno pide al PSOE que "clarifique" su posición sobre el modelo territorial

Moción de censura

"Al Gobiernoen todos los partidos y más en un partido que ha gobernado España [...] El PSOE tenía una posición enormemente clara en esta cuestión y es bueno que clarifique esta posición". Así se pronunció este viernes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno,preguntando por una de las apuestas del recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Sólo 24 horas antes, el equipo del nuevo líder socialista había presentado 84 enmiendas a la ponencia marco del partido que se discutirá en elde junio. El documento recoge su apuesta por una reforma de la Constitución que contemple "el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución"."Es una noticia de un proyecto, de una iniciativa que va a presentar en el marco de un congreso. Y todavía no la han tomado", subrayó Méndez de Vigo. Que, acto seguido añadió que sería una sorpresa que los socialistas se pronunciasen a favor de un referéndum en Cataluña: "No lo creemos. Es un partido que está claramente en la unidad de España, en la defensa de la integridad territorial., sostuvo.Como han venido haciendo otros miembros del PP y del Gobierno desde que Sánchez fuera elegido nuevo líder de los socialistas, el portavoz del Ejecutivo confió en que los dos principales partidos sigan manteniendo "una relación fluida". "Porque eso es bueno para España", sentenció.No obstante, el también ministro de Educación, no supo concretar cuándo va a llamara Pedro Sánchez para felicitarle por su triunfo en las primarias y por qué no lo ha hecho hasta ahora. El domingo habrá transcurrido una semana.Méndez de Vigo fue insistente en la idea de que en lahay campo para que PP y PSOE se entiendan en el Parlamento. Pero también quiso dejar claro que, como ha ocurrido con los Presupuestos, ellos pueden sacar iniciativas adelante sin los socialistas. "El Gobierno ya ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos sin el Partido Socialista", dijo.Sobre la situación en Cataluña, no se movió del discurso oficial. A saber: lo que pide Carlos Puigdemont es contrario a la Constitución y el Gobierno no lo va a permitir. En este sentido, insistió en la oferta al president de las Generalitat para que acuda al Congreso de los Diputados a explicar su proyecto. Es ahí, donde corresponde proponer una reforma de los artículos 1 y 2 de la Carta Magna para que sus propuestas tengan encaje.Sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy propuesta por Pablo Iglesias y que se debatirá a partir del 13 de junio en el Congreso, Méndez de Vigo señaló que el Gobierno "no está preocupado" e insistió en la división que ha exhibido la izquierda después de queinstara a Unidos Podemos a retirar la iniciativa a la espera de que Pedro Sánchez pudiese presentar una moción con visos de prosperar "Esta es la crónica de una moción fracasada.declaró. "Así por fin nos enteraremos de qué es lo quiere el señor Turrión para España", espetó.