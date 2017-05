Comisión de defensa

La Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 criticó laque, aseguran, se permitió en el caso del accidente aéreo en el que perdieron la vida sus parientes. Este viernes se cumplen 14 años de esta tragedia en la que, 62 de ellos militares españoles que regresaban tras cuatro meses de misión en Afganistán y Kirguistán, informa Europa Press.Representantes de esta Asociación realizaron, como viene siendo habitual cada 26 de mayo, un. Pero este año el acto ha sido distinto: "Con las herramientas que nos ha dado el Estado de derecho".El Ministerio de Defensaen el accidente. En concreto, a principios del presente mes , María Dolores de Cospedal, afirmó a principios de este mes de mayo, la resolución del expediente que el Ministerio abrió tras el informe del Consejo de Estado que responsabilizaba, por primera vez, al Ministerio del siniestro.Así lo indicó el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes , quien agregó que, además, por la vía penal consiguieron demostrar que. "Hemos culpado a los delincuentes y soportado el posterior indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a los mismos"."El Ministerio de Defensa, hace tan solo unos días, nos comunicó que la Administración, no se controló la seguridad del vuelo realizado por el Yak-42, al tiempo que reconocía elque se nos ha hecho pasar durante todo este tiempo", relató. No obstante, recordó que todavía quedan "cosas por hacer"."Lo que está claro es que en nuestro Estado de derecho se ha permitido la impunidad de la mentira de un político como el señor Federico Trillo –ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42–, y esto es muy fuerte, nuestra democracia no se lo merece, los partidos políticos, por unanimidad, tienen que hacer algo con esto", remarcó.Sencianes apuntó que, avalados por la recogida de más de 200.000 firmas , piden a los partidos políticos una nueva Comisión de Defensa y unanimidad para contar qué van a hacer"Hay impunidad, y las familias sabemos que hay impunidad, ha habido premios,en un juicio penal, porque fueron indultados, y está claro que quien tiene la responsabilidad y la obligación de que esa impunidad no se permita, y de que en España no vuelva a pasar algo más parecido como el Yak-42, son los políticos", apostilló.En este sentido, el vicepresidente de la Asociación, Francisco Cardona, indicó en que "alguien tiene que ser el responsable" y pidió que se clarifique. "oportunas para que se contratara ese avión, para que se repatriaran los cadáveres de los 62, 30 de ellos sin identificar, aquí hubo una actuación, y tiene nombres y apellidos, alguien dirigía el Ministerio de Defensa, alguien dictó la orden de contratar ese avión a última hora,".Preguntados por el comunicado enviado por un grupo de nueve familias de fallecidos en el Yak-42, en el que indican que, aseguraron que desde esta asociación también lo harán.Perdonar es algo muy particular de cada uno, lo que está claro es que tiene que empezar un proceso de reparación, y que las familias del Yak hemos cumplido nuestra misión, hemos estado 14 años haciendo lo indecible, estando en años de juicios, y, que es que hubo negligencia, esta es la misión que nosotros teníamos y ahora les corresponde a otros, los políticos, cumplir con la responsabilidad que tienen de un Estado", ha aseverado el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes.Por su parte, otra representante de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Curra Ripollés , señaló que, desde febrero cuando se celebró la Comisión de Defensa, en la que todos plantearon muchas preguntas a la ministra del ramo, María Dolores de Cospedal."Entendemos que todos han seguido trabajando por encontrar la respuesta a esas preguntas, y entendemos que todos esos partidos por unanimidad decidiránpara aclarar todo lo que le preguntaron a Cospedal", manifestó.En este punto, comentó que aunque el accidente se produce en un momento en el que gobierna el Partido Popular, durante estos 14 años los familiares de las víctimas han estadopor "todos los partidos políticos", dado que no les han "acompañado". Ha insistido en que esto "no se puede volver a repetir".También aseguró que le gustaría tener un recuerdo para "todas las víctimas de accidentes", y recordó que, dado que el Estado también ha estado "enfrente" de "las".Familiares de fallecidos en el Yak-42 participarán por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas . El vicepresidente de la Asociación, Francisco Cardona, aseguró que irá este sábado a este acto en Guadalajara: "Nos han invitado y hemos considerado oportunoen un día tan señalado".Recordó que durante estos años esta Asociación estuvo realizando el homenaje a sus familiares en Zaragoza,, y que seguirán realizándolo en la ciudad. "Mañana nos han invitado, vamos a ir, claro que sí, no lo vamos a despreciar, peroo en 2004, no 14 años después".