La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la expresidenta regional Esperanza Aguirre aque tuvo origen a raíz de una demanda contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por unas declaraciones de diciembre de 2015 en las que el líder socialista vinculó a la popular con la corrupción.Así consta en una sentencia del pasado 19 de mayo, adelantada por el digital El Plural y a la que ha tenido acceso Europa Press, donde ha sido ponente Miguel Ángel Lombardía del Pozo. En la misma los magistrados de la Sección Decimonovena de la Sala de lo Civil. Ésta última tampoco se posicionó al lado de la exlideresa.El enfado de Aguirre, el secretario general del PSOE afirmó en dos mítines: "La a de Arístegui, la b de Bárcenas, la c de Camps, la d de De la Serna, la e de Esperanza Aguirre, la f de Francisco Correa..., pero si es que no hay letras en el abecedario para definir la corrupción del Partido Popular ".Tras ello, Aguirre acordó acudir a los tribunales a través de una demanda. En julio de 2016, el juez de Primera Instancia de Madrid número 43al estimar que las declaraciones se produjeron en el marco de "la libertad de expresión en su vertiente de crítica política".Los magistrados señalan ahora que "las expresiones que vierte el demandado lo son en el curso de un acontecimiento político, concretamente unos actos electorales, a su vez,, y se enmarcan dentro de la crítica que se lleva a cabo a la actuación de un partido adverso".Y destaca que es en "ese contexto de responsable política, y no el contexto personal, en el que deben ser entendidas las afirmaciones expresadas por el demandado, y que por tanto no afectan directamente al honor de la aludida, y que"."Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 460 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días", concluye el fallo.