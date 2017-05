Rajoy sostiene que su Gobierno "jamás" ha intentado influir en la Justicia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que su Gobierno ", algo que, según recalca, los jueces no "tolerarían". Además, señala que acudirá "encantado" a declarar como testigo en el juicio del caso Gürtel y se atendrá al formato que decida el tribunal., es mi deber como presidente y como ciudadano y lo hago encantado. El formato es el que determina el tribunal; me atengo a lo que dicen el reglamento y el juez", manifiesta Rajoy en una entrevista en la revista Tiempo , que celebra esta semana su 35 aniversario con la publicación de un número especial que incluye un diseño completamente renovado y potencia las secciones de economía y estilo de vida con contenidos extras sobre inversión, emprendedores, gastronomía, viajes, moda o bienestar, informa Europa Press.Al ser preguntado si cree que la Justicia es suficientemente independiente, dice que "" que lo cree y añade que "no hay nada más que ver lo que sucede cada día". "Jamás se ha actuado con más libertad, independencia y recursos en la lucha contra la corrupción. Ni mi Gobierno ha intentado jamás influir en la Justicia, ni los jueces españoles tolerarían ningún tipo de injerencia", afirma.Rajoy, que no quiere hacer "apreciaciones subjetivas" sobre si le sorprende la entrada en la cárcel del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, señala que en España son los jueces los que deciden "en función de un trabajo serio y de una investigación policial y judicial". "Y en este caso, como en tantos otros, queda demostrado que en Españay que quien la hace, la paga", agrega.Ante el hecho de que el PP no denunciara ni investigara a Ignacio González cuando tuvo noticias de que podía tener una cuenta en Suiza, Rajoy dice desconocer si el partido sabía o no ese extremo. "Pero en cualquier caso sí le digo que en un Estado de Derecho, quien acusa tiene que aportar pruebas", declara.La revista Tiempo celebra esta semana su 35 aniversario. Según ha informado este viernes el Grupo Zeta, el semanario, que nació en mayo de 1982, publica un suplemento con sus 35 mejores portadas así como la entrevista con el presidente del Gobierno. En la portada se ve a Rajoy posando en los jardines del palacio de la Moncloa bajo el titular: