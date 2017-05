"Sueños por cumplir"

El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP,, pidió este sábado al secretario general de los socialistas,, que "no podemice" al PSOE y que "no juegue con la unidad de España", informa Europa Press.Durante su intervención en Islantilla (Huelva), acompañado por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, en la inauguración del 15º Congreso Provincial del PP de Huelva, con Manuel Andrés González como único candidato a la presidencia, le pidió también a Sánchez que "tenga claro quey obligaciones de todos los españoles".En este punto, señaló que su deseo es que ante el reto del independentismo catalán el PSOE en el trabajo, que "de manera extraordinaria en el fondo y en las formas, está haciendo la que hoy es una persona que es el símbolo de la cohesión de España en Cataluña, que es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría".En este punto, reconoció "no estar contento con lo que está pasando en el PSOE, nunca es bueno que un partido referente para España, y el pasado domingo el PSOE se partió por la mitad", a la par que aseguró que si llega a ganar la candidata Susana Díaz "también se hubiera partido".A su juicio, "el lío del PSOE es una desgracia para España y ojalá lo resuelvan pronto con su ideología de izquierda moderada", ya que "España ha sido el quinto país del mundo que más ha prosperado en las últimas décadas".En este sentido, precisó que, y criticó "eso de llegar y decir que no tengo partido, sino dos cámaras de televisión y mucha televisión", por lo que se preguntó "dónde están los anclajes ideológicos y la implantación territorial".Por ello, abogó por "cultivar la independencia como proyecto político de nuestro partido, que es el partido de la gente, de la mayoría y por eso ganamos las elecciones", y es así porque el PP es "un partido nacional, se siente orgulloso de ser español y no imita a nadie, mientras que el PSOE no opina lo mismo del conjunto de las comunidades autónomas".Durante su intervención, Arenas alabó a la persona deen su tarea de presidencia del partido en Huelva, y le instó a cumplir "tres sueños fundamentales, como son tener concejales en todos los pueblos; volver a gobernar en la capital onubense y hacer al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía".Para Arenas, "en política hay que tener sueños, pasión, porque sin la pasión no hay libertad y alma porque sin ella se muere, que solo tiene sentido si uno está orgulloso de su pasado y la gente que lucharon por este partido", momento en el que se refirió a la dirigente Pilar Pulgar."Los sueños son muy importantes y los congresosy suponen momentos en los que hay que renovar los sueños", remarcó Arenas, quien subrayó que el PP "ha cumplido algunos como gobernar las ocho capitales de Andalucía y cinco diputaciones provinciales".