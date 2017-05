Miles de ciclistas se manifiestan en ciudades españolas para exigir "respeto mutuo" en la carretera

Otras manifestaciones

15 atropellos en 10 días

La Federación Madrileña de Ciclismo y la de Triatlón convocaron este domingo una concentración en la Puerta del Soly para "concienciar a la gente" de respetar a estos deportistas.Así lo defendió en declaraciones a Europa Press Televisión, uno de ellos, Juan Pedro Ramos, que asegura que "hace mucha falta" concienciar a la sociedad de respetar a los ciclistas cuando circulan en vías abiertas al tráfico. ", la gente se lo toma como si fuéramos un bichillo por la carretera, como si no lo vieran", explicó Ramos. "No nos tienen respeto", insistió.Por su parte, el vicepresidente de la Federación Madrileña de Triatlón, Javier De Pedro , pidió "solidaridad para que entre todos podamos convivir". "Pedimos más seguridad en cuanto que, porque al final un atropello sale bastante barato, y también pedidos medidas en las carreteras", resumió.También manifestó que piden que los cochesde distancia con el ciclista, algo "que se va a agradecer" porque los ciclistas "tiene derecho a ir de dos en dos" en la carretera. "Por veinte segundos que tú esperes en el coche, no pierdes nada y el ciclista gana su vida", defendió.Bajo el lema, la federación y los colectivos ciclistas se han concentrado con el fin de pedir estas medidas que garanticen la seguridad de los ciclistas, que, según Alberto, ellos también quieren "volver" a casa.La ciclista profesional Gema Pascual tampoco se quiso perder esta reivindicación donde reclamó "seguridad para el ciclista" y poder "dejar de ser vulnerables para el vehículo". "Se tendrán que empezar por concienciar,y hay que tener respeto", aseveró Pascual que asegura que "cada vez hay más gente y son más visibles".Las concentraciones se celebraron simultáneamente en otros puntos de España. La más multitudinaria de estas protestas fue la de Valencia, en la que miles de ciclistas recorrieron el centro de la ciudad para exigir respeto en la carretera,y para mostrar su apoyo a las víctimas del accidente de Oliva (Valencia), en el que murieron tres personas y resultaron heridas otras dos, tras arrollara un pelotón de ciclistas.En Santiago de Compostela, cientos de ciclistas se concentraron en la Praza do Obradoiro para reclamaren las carreteras y que sean considerados como "un usuario más" de las vías de circulación, así como para reivindicar la bicicleta como. También quisieron recordar a los fallecidos en las carreteras ycon el objetivo de poner freno a los atropellos de ciclistas y que éstos, cuando se produzcan, sean castigados.En los últimos 10 días se han producido 15 atropellos de ciclistas, en los cuales. De los conductores implicados en el accidente, 3 de ellos estaban en estado ebrio o drogados.El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , presentó a mediados de abril la campaña Almas ciclistas, que persigue concienciar sobre estos accidentes mezclando los testimonios de familiares de fallecidos con el recorrido de las rutas que no pudieron acabar sus seres queridos a cargo de bicicletas que ruedan solas.