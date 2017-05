Munté ve razonable poner fecha y pregunta al referéndum en "una o dos semanas"

Primarias del PSOE

La consellera de Presidencia de la Generalitat , Neus Munté, consideró este domingocomo el plazo para que el Govern fije una pregunta y la fecha del referéndum, informa Europa Press.En una entrevista de Rac1 repondió a la petición de las entidades soberanistas ANC, Òmnium y AMI –que el sábado exigieron al Ejecutivo catalán que pusiera fecha y pregunta a la consulta– quedel Gobierno central."Requiere de pasos adelante, de toma de decisiones, y estas decisiones", valoró Munté. No obstante, rechazó puntualizar si se tomará la decisión en "un plazo de tres, cinco o siete días" ya que el Govern quiere debatir los últimos acontecimientos relacionados con la petición del referéndum con las fuerzas políticas que lo apoyan.Es por ello que anunció que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocará este lunes por la tarde a los partidos partidarios del derecho a la autodeterminaciónPreguntada por si en la reunión, que se celebrará en la Generalitat, se pondrá sobre la mesa una propuesta de fecha y pregunta, respondió que el objetivo del encuentro es "compartir los últimos acontecimientos".Asimismo, la consellera criticó que el presidente del Gobierno,, insistiera el sábado en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía en Sitges (Barcelona) que no va a permitir celebrar el referéndum: "Es un portazo al 80% de la población de Cataluña".Sobre el cambio de liderazgo en la Secretaría General del PSOE tras las primarias de la semana pasada, admitió que se abre un escenariopara Cataluña pero dejó en manos del nuevo líder del partido, Pedro Sánchez, mover ficha."Estamosy no me alargaré en explicar lo que ocurrió con el Estatut", argumentó, recordando que el entonces presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió apoyar el Estatut que aprobara el Parlament pero finalmente fue modificado en Las Cortes.