Gobierno y PNV negocian el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi

El Gobierno del Partido Popular y el Ejecutivo vasco del PNV están negociando el. Como condición previa los presos deberán acatar, en primer lugar, la ley penitenciaria vigente. Fuentes de ambos partidos han confirmado a la Cadena Ser la naturaleza de las negociaciones y las han desvinculado de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En su lugar, la circunscriben al desarme de la banda terrorista el pasado abril.El acuerdo señala que los presos de ETA estarán en cárceles que no superen la distancia de 250 kilómetros de Euskadi. Así, se incluirían prisiones de Zaragoza, Burgos, Soria, Teruel, León y Asturias, todas ellaspenitenciaria vigente.Por el momento, no hay ningún plan firmado ni fecha para que se produzca el acercamiento, aunque fuentes cercanas al proceso han señalado a Cadena Ser que los primeros pasos podrían comenzar a darse en un tiempo no superior al año. El acuerdo incluye además el traslado de unae incluso los más críticos podrían terminar de cumplir condena en Euskadi La demanda histórica de nacionalistas y de la Izquierda Abertzale de transferir competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco es otra de las cuestiones que se estudian como un proyecto a largo plazo. Mientras, los presos de ETA se encuentran a punto de concluir su debate sobre qué hoja de ruta seguir en política penitenciaria. Así, los presos dejarían de seguir las instrucciones del Colectivo de Presos Políticos Vascos yActualmente,, mientras que otros 70 se encuentran en el norte de Francia, a unos 700 kilómetros de París.