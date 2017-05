Sánchez decidirá sin pactar con la gestora si el PSOE se abstiene o vota contra la moción de Podemos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no aclaró este lunes si los 84 diputados socialistasde la moción de censura a Rajoy presentada por Unidos Podemos, aunque será él mismo quien toma la decisión final sobre el sentido del voto de sus diputados, al margen de la comisión gestora.Sánchez se reunió este lunes con el presidente de la dirección interina socialista, Javier Fernández , con quien mantuvo un encuentro en la sede del partido en Ferraz. Según fuentes socialistas, la reunión duró en torno a una horaEl encuentro de este lunes fuedesde que el primero de ellos se ganara las primarias a la Secretaría General del partido el pasado domingo 21 de mayo, cuando se impuso a los otros dos candidatos: la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el exlehendakari y diputado Patxi López.Estas mismas fuentes señalan que los dos dirigentes hablaron de la moción de censura que se debatirá en el Congreso el próximo 13 de junio y que se decidió que sea el nuevo secretario general "sobre el voto del Grupo Parlamentario Socialista". Sánchez, por tanto, no necesitará pactar la posición con la dirección provisional del partido.Hasta ahora, los socialistas han dejado claro que no apoyarán la moción de censura del grupo morado, porque, en palabras, la semana pasada, de la diputada Adriana Lastra, de la máxima confianza del nuevo secretario general.Sánchez y Fernández abordaron también "los preparativos del 39º Congreso Federal, la oposición parlamentaria y la situación política actual,y a la moción de censura de Podemos", indicaron fuentes socialistas.Aunque Sánchez es ya secretario general del PSOE tras la proclamación definitiva de los resultados de las primarias, la gestora sigue ostentando la dirección ejecutiva del partido hasta la celebración del 39º Congreso Federal,y en el que se elegirá a una nueva Ejecutiva a propuesta de Sánchez.En ese nuevo órgano de dirección, cuya composición será paritaria según avanzó el propio número uno socialista la semana pasada en una conversación informal con periodistas, no tendrán cabida los secretarios generales de las distintas federaciones , a diferencia de lo que ocurrió en su anterior etapa en Ferraz.Antes de reunirse con Javier Fernández, Sánchez mantuvo a primera otra otro encuentro con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, con quien abordó cuestiones del panorama político actual y,, informa Europa Press. Por ahora no han trascendido más detalles sobre ese encuentro entre Sánchez y el dirigente catalán.Fernández, por su parte, anunció el pasado viernes que no optará a la reelección al frente de la Federación Socialista de Asturias, que lidera desde 2000. El asturiano afirmó que tenía la decisión tomada ya hacía un tiempo y que la victoria de Sánchez en las primarias. Fernández sí seguirá al frente del Gobierno del Principado hasta 2019.