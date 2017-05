Una madre demanda al colegio Nova Hispalis por no poner fin al acoso escolar que sufría su hija

info Libre

“Caso omiso” a las advertencias

Nuevo profesor, misma situación

Apertura de protocolo y Aepae

Única alternativa, irse del colegio

El colegio se defiende

info Libre

Una indemnización de. Esa es la cantidad que Elena de Andrés García, madre de la joven Marta (nombre ficticio), pide al colegio concertado Nova Hispalis de Sevilla la Nueva (Madrid) por no haber puesto fin a "la situación insostenible de acoso" que sufrió su hija "por parte de los compañeros"y que se vio "agravada por la absoluta dejación de funciones permanentes en el tiempo por parte de los responsables del centro para evitarlo", según se recoge en la demanda interpuesta el pasado 30 de marzo a la que ha tenido acceso. Los responsables del colegio mantienen que no existió acoso a la niña.Marta empezó a cursar 1º de Primaria en el colegio Nova Hispalis en 2010. Durante ese año, y siempre según se recoge en el escrito, "el acoso escolar tiene sus primeras manifestaciones"."Su hermana Rosa –que se encontraba dos cursos por encima– era su único apoyo en el patio", cuenta en conversación con este diario De Andrés, que reconoce que en un primer momento no era consciente de la gravedad del asunto. Tras reunirse con el tutor, que le aseguró que "eran cosas de niños", la madre quiso entender que se trataba de "incidentes aislados" propios de una nueva etapa escolar y que "todo se arreglaría".Sin embargo, en 2º de Primaria "se aprecia un grave y manifiesto aumento de esta situación": "Comienzan en el primer trimestre, siempre de forma conjunta varios compañeros, a aislarla y dejarla en ridículo, empezando a nacer en la menor emociones de ansiedad, angustia, inferioridad y fobia social", señala la demanda. Y es en esos tres meses cuando sus padres se enteran, a través de Rosa, del primer incidente grave: varios compañeros. "Estas situaciones de hostigamiento, humillación y constantes vejaciones hacían a Marta encerrarse cada vez más en sí misma".De Andrés, al apreciar "un cambio en la conducta" de su hija –cada vez estaba "más triste y distraída" y tenía mayores dificultades para concentrarse en casa y en el colegio–, volvió a reunirse con el tutor, que hizo "caso omiso" a los intentos de la madre para que se adoptasen "las medidas necesarias" para atajar la situación. "¡Me dijo que mi hija tenía esos problemas porque no se sabía hacer valer!", cuenta visiblemente irritada la madre, queA pesar de las advertencias, su hija continuó viendo cómo le tiraban el abrigo al suelo cada día. Y siguió, consistente en que cada vez que alguien tocaba a Marta se consideraba que estaba infectado. La niña era excluida. "Entonces, un día llegó llorando a casa y me dijo que todos sus compañeros la odiaban y que les daba asco", cuenta la madre. Tras tratar de reunirse nuevamente con el tutor, "sin obtener resultado alguno", pidió "ayuda y asesoramiento" a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva , con la que acordó dar una nueva oportunidad al centro para resolver la situación sin necesidad de intermediación.Pero nada cambiaba y el acoso psicológico se convirtió, de la noche a la mañana, en físico. "Un día me acerqué al colegio para dar a Rosa unas cosas. Mi hija pequeña, que estaba en el patio, me vio a través de la valla y vino a saludarme. Entonces, tres niños de su clase se acercaron y", relata. Hechos que también se recogen en la demanda y que llevaron a la madre a ponerse en contacto con la jefa de Estudios del centro, que, aunque reconoció no tener conocimiento de la situación que vivía la niña en el colegio, recurrió al tan manido "son cosas de niños"."La situación emocional de Marta, después de dos años de sufrimiento, ya ha dejado huella, una huella fuertemente consolidada, estaba ausente y se sentía débil, rechazada y con una autoestima completamente destruida", señala la demanda. Por eso, su madre confiaba en que su nuevo tutor en el segundo ciclo de primaria fuese capaz de atajar la situación, y puso en conocimiento del docente todo lo vivido en los dos primeros años de la niña en el centro. Sin embargo, sus compañeros seguían siendo los mismos y el acoso persistió.El nuevo tutor recomendó entonces a los padres que sacasen a la niña de Nova Hispalis y la llevaran "a un colegio especial" porque había llegado "al límite de sus facultades mentales". En ese momento, De Andrés decide solicitar un test de inteligencia, "cuyos datos revelan que está totalmente dentro de la normalidad", y un informe psicopedagógico al colegio. Según el estudio, realizado en febrero de 2013 y facilitado a este diario, Martay presentaba un "riesgo leve" de dislexia. Sin embargo, el informe sí destacaba "dificultades" en el proceso lector y escritor.Por todo ello, el departamento de orientación del centro aconsejaba a sus padres a realizar un seguimiento a la niña a través de un especialista. De Andrés decidió entonces llevar a su hija a un psicólogo independiente del colegio que concluyó, en una valoración fechada el 13 de abril de 2013, que "si bien los insultos puntuales y mutuos entre niños pueden ser vistos con cierta normalidad", la situación de Marta no se podía considerar "dentro de esa normalidad". "La constancia y elhacia ella han ido mermando su seguridad, su autoestima y sus relaciones sociales, generando ansiedad e ira contenida".El experto destaca que la pequeña llevaba a cabolo que la ocurría, "como si los insultos formaran parte de su cotidianeidad", ofreciendo incluso "justificación" a estos hechos. "Llega así a definirse de esta manera:, continúa el psicólogo, que aprecia "un estado emocional desestructurado y una ansiedad subyacente muy alta". "Que una parte importante sea atribuible a la situación escolar que vive no hay la menor duda", sostiene. "Llega a decir que va al colegio ‘A que me peguen y a estudiar también'", añade.Justo después de que se emitiese el informe psicopedagógico, y casi un mes antes de que el especialista independiente redactase su valoración, De Andrés conoció las conclusiones del protocolo de acoso escolar que había activado el centro. Así, en una circular fechada el 25 de febrero de 2013 y firmada por el tutor y el departamento de orientación, el colegio insiste en que la niña. "Consideramos que ha habido algún hecho puntual de conflicto", continúa el escrito, que añade que "estos acontecimientos" se deben a "la falta de entendimiento" y a las "dificultades de habilidades sociales" de su hija.Para valorar la situación, y después de haber adoptado medidas inmediatas como "incrementar" la vigilancia "en los patios y zonas comunes", el colegio recopila la documentación sobre los afectados y, que posteriormente triangula para llegar a la conclusión. Según se señala en la circular, a la que ha accedido este diario, las personas preguntadas fueron: profesor tutor y especialistas, alumnos que resultan testigos de los hechos y el niño implicado en el hecho –al que De Andrés sitúa a la cabeza del acoso–. Sin embargo,Ante la inacción del centro, y convencida de la existencia de bullying contra la niña, pidió ayuda a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae) . El colectivo se ofreció a mediar en una reunión con la dirección del centro, que quedó fijada para el 8 de marzo de 2013. En la cita, según consta en la demanda, el tutor "expresó de nuevo que la menor no sufría acoso y que el problema de Marta era que su aseo no era el correcto, ya que los puños de sus jerséis estaban comidos". Algo que reconoce De Andrés:, explica a través del teléfono.Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, presidente de la Aepae, acudió a dicha reunión, en la que participaron, según cuentan, la jefa de estudios y alguno de los profesores implicados. Y las conclusiones las plasmó en un escrito fechado en noviembre de 2016. "Que tras acudir a la misma y tras escuchar a ambas partes, percibimos que las actuaciones realizadas por el colegio en este caso", señala el presidente de la Aepae, que critica que "se ha actuado muy tarde" y que las medidas adoptadas "no han sido eficientes".A finales de 3º de Primaria, Elena de Andrés decide sacar a sus dos hijas del colegio. Deja Sevilla La Nueva y se traslada con su marido a Madrid, donde las matricula en otro centro escolar., cuenta la madre. Su adaptación fue "lenta" y le "costaba relacionarse" con sus compañeros, según relató el pasado 10 de marzo su primera tutora a dos psicólogas forenses que se han encargado de realizar un informe pericial psicológico de la niña. Los resultados de esta nueva valoración también han sido aportados como prueba junto a la demanda.El estudio, en el que "no se ha detectado simulación de síntomas psicopatológicos", se sitúa en la línea de las conclusiones emitidas por el psicólogo independiente en abril de 2013. Detectan un trastorno emocional de intensidad moderada, y crónico en el tiempo, así como ansiedad moderada y signos leves de depresión. Tras el estudio, concluyen, por un lado, que Marta "no presentaque haya podido dificultar su adaptación al entorno escolar, no encontrando conflictos intrafamiliares de relevancia". Y, por otro, que "la etiología de la sintomatología detectada es compatible con la exposición durante un tiempo considerable a un estresor descrito por la menoren el centro Nova Hispalis"."Aunque ya no se pueda reparar el daño hecho, quiero que a mi hija nunca le falte atención médica. Marta presenta ansiedad crónica y va a tener secuelas psicológicas de por vida, tiene que ir a un psicoanalista. ¿Quién paga eso?", señala De Andrés. Por ello, solicitan al colegio una indemnización de 40.000 euros. Es la misma cantidad que en 2011 pidieron los padres de otro menor , acosado durante tres años en una situación similar a la de Marta, al colegio Amor de Dios de Alcorcón. La justicia les dio la razón. El centro tuvo que pagar, finalmente, 32.125 euros. La mayor condena impuesta contra un colegio por no atajar un caso de acoso que "toda la clase y profesores conocían".Ana Luquín, jefa de Estudios del centro durante aquellos años, dice desconocer la interposición de la demanda contra Nova Hispalis. Asegura que el colegio, en cuanto tuvo constancia de los hechos,. "No se vio un tema de acoso. La inspección educativa estuvo de acuerdo", sostiene en conversación telefónica conPreguntada por las reuniones mantenidas para sacar estas conclusiones, afirma que se habló "con todas las partes", incluida Marta. Preguntada sobre los constantes intentos de la madre de la niña de concertar tutorías, Luquin asegura que siempre que hay casos de este tiponada más "lo soliciten los padres".