Rosalía Iglesias, Ana Mato, Cristina de Borbón,pantoja,etc,etc,mujeres que dl dinero"robado" no saben no se acuerdan,pandilla basura todas. pic.twitter.com/6vTJOOJAN4

Rosalia Iglesias ( mujer de Barcenas ) " Yo no soy Tonta " otra que nos Toma por Tontos a nosotros pic.twitter.com/077lCjzT3Q

¿Ha relacionado ya OK Diario a Rosalía Iglesias con @Pablo_Iglesias_ ?

¿Algún imbécil sería capaz de quitar la razón a la señora de Bárcenas? "Yo no soy tonta" Rosalía Iglesias España es idiota. #FreeStrawberry

Rosalía Iglesias dice que no es tonta, por eso le pidió al juez 3000€ al mes para la manutención del hogar

#Gurtel #RosalíaIglesias No sabía nada.#AnaMato No sabía nada.#Noos #InfantaCristina No sabía nada.

Españoles somos #Gilipollas pic.twitter.com/SbivP86lZw