"Fango tuitero"

La no actuación de la fiscalía invita a pensar que actúa a la carta y no objetivamente #AtaquesBimbaM4

Y yo me pregunto... todo es válido en las RRSS? Mofarte de la muerte de una persona siendo tan desagradable no es delito? #AtaquesBimbaM4

Leyendo esos comentarios pierdo la esperanza y la fe en el ser humano. No hay palabras para describir el asco que me da #AtaquesBimbaM4

Repitamos: el mal gusto no es delito ni debería ser perseguido, tampoco cuando afecta a alguien que nos simpatiza. #AtaquesBimbaM4

#AtaquesBimbaM4

Es muy fácil distinguir entre un tuit constitutivo de delito y otro que no:

Si molesta a gente como Inda lo es.

Si no, no.