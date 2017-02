Eurodecepción

#ToñiPrietoDaLaCara Lo único que estáis consiguiendo es que España siga haciendo el ridiculo con nuestras Pres y forma de hacerlo todo pic.twitter.com/PZdqIyVjjr — Moonflow☯ (@AlexEscFan) 13 de febrero de 2017

Y cuando creíamos que no podría haber nada peor que la gala del año pasado, PUM! La señora Toñi Prieto nos sorprende#ToñiPrietoDaLaCara pic.twitter.com/8jZPBykn0c — #ManelSíMeRepresenta (@pablo_talifan) 13 de febrero de 2017

Contra Manel no tengo nada, por poco que me guste la cancion. Pero tengo un cabreo enorme con la organización de RTVE #ToñiPrietoDaLaCara — Bear of sadness (@GonzaBear116) 13 de febrero de 2017

La gala de TVE en la que se elegía al representante patrio de Eurovisión no sólo fue un fiasco en cuanto a la audiencia (1,8 millones de espectadores). Gritos y abucheos se colaron en los minutos finales de la retransmisión, emitida en directo por la cadena pública. A modo de guinda, no faltó tampoco un corte de mangas de Manel, el cantante que viajará a Kiev para representar a España.Y tras la lamentable imagen que dio el ente público (al final de la gala no aparecía ni la guitarra del aspirante ganador), los eurofanáticos han denunciado en las redes sociales el papel de la responsable de programas de TVE: