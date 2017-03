"Gordofobia"

Zara: Love your curves

Me voy a ir a vomitar el desayuno después de ver el anuncio de @zara de "love your curves"

Love your curves dice #Zara ... Este cartel tiene una patada... Algún día no podréis con nosotras. pic.twitter.com/1KWCrc7xZc

@ZARA con vuestra campaña "love your curves" no se como no se os cae la cara de vergüenza!