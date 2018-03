Ignacio Lopez Baena 23-03-2018 14:03

Si entraras en política para, ejercer de diputado, con que partido crees que te identificarías por coherencia y visión de la realidad de la época que vivimos ??

Hola, Ignacio: defiendo y respeto la actividad política y a quienes militan en partidos porque considero imprescindible ese compromiso para una democracia de calidad. Pero sinceramente, no me veo. Si un día tengo que dejar el periodismo (o él me deja a mí) preferiría algunas otras ocupaciones. Creo que mis principios son transparentes. Siempre voto (incluso en blanco) pero no "ficho". Porque evoluciono o porque me decepcionan. Y es fácil deducir que hay opciones a las que no podría votar nunca por mucho que respete (aunque a menudo no entienda) a quienes lo hacen.