Chat con Jesús Maraña

Octavio Gracia Julian 16-06-2017 13:45

Señor Maraña que paso en la APM realmente, ya sabe a que me refiero,espero su respuesta Gracias.Saludos cordiales

Hola, Octavio: respondo a tu pregunta y también a las de algunos otros socios y socias que se refieren al mismo tema. Además me parece que este chat es el espacio idóneo para dar una explicación que estaba pendiente.

Como recordarás, a los dos días de conocerse el comunicado de la APM que denunciaba "el acoso de Podemos a periodistas", escribí un largo artículo en infoLibre titulado Verdades y mentiras sobre Podemos y la APM (lo enlazo para quien no lo leyera y pueda entender a qué nos referimos). En él expliqué honestamente lo que conocía y lo que pensaba sobre el asunto. En la siguiente reunión de la Junta Directiva de la APM mantuvimos un profundo debate sobre ese comunicado, su fondo y su forma. Contrasté con la Ejecutiva de la APM y con la dirección de Comunicación de Podemos si iban a reunirse para analizar lo ocurrido y dirigirse mutuamente las críticas que cada parte considerase oportunas. Esa reunión, hasta donde yo sé, no se ha llegado a producir: desde la APM se sostiene que porque Podemos no ha respondido a la invitación, y desde Podemos me aseguran que no se le ha convocado a una reunión expresamente para tratar ese tema. No dispongo de más datos sobre aquella denuncia cuyos detalles expliqué en el citado artículo.

En mayo presenté mi renuncia como vocal de la Junta Directiva de la APM. No tengo tiempo para la dedicación que exige esa representación en este momento y no me parece correcto seguir en ese puesto sin aportar, argumentar y discutir las discrepancias acerca de cualquier asunto. Así se lo trasladé a la presidenta y al resto de la Junta, a la que ofrecí mi colaboración futura para lo que es la prioridad de una asociación de ese tipo: defender la dignidad del periodismo y luchar contra la precariedad que está sufriendo el oficio.

Entiendo y asumo las críticas que he recibido en estos meses por parte de socias y socios que se han sentido decepcionados. Agradezco también tantos mensajes de apoyo y aliento sobre el trabajo prioritario que nos ocupa en infoLibre, y cuya utilidad se ha demostrado recientemente con la investigación sobre el fiscal Manuel Moix. Sólo es posible con el apoyo de socias y socios. Con aciertos y errores, me parece que no deberíamos olvidar la esencia de lo que estamos construyendo juntos. Salud!