Chat con Jesús Maraña

Fernando Gonzalez Garcia 15-12-2017 13:07

Jesús, valoro mucho tu esfuerzo y profesionalidad tratando de defender posturas razonables en algunos programas televisivos. Pero mi pregunta es, ¿crees que merece la pena "debatir" con personajes como Inda o Marhuenda en La Sexta Noche? Uno de ellos es un delincuente condenado y el otro difícilmente podría catalogarse como periodista (esto creo que no son insultos gratuitos, se trata de la realidad). Me consta que es interesante contraponer opiniones con periodistas de una línea editorial distinta a la de tu periódico, pero no estoy seguro si el "show" que montan habitualmente estos dos personajes contribuyecontribuye a la conclusión (equivocada a mi juicio) del "todos son iguales y esto es un circo" Saludos y ánimo!!!

Hola, Fernando: como hay varias preguntas en la misma línea, permitidme que en esta procure responder a todas (aunque no es la primera vez que lo hago). Acudimos a debates televisados porque nos parece muy positivo poder argumentar, sean quienes sean los contertulios. Obviamente no somos nosotros quienes decidimos con quiénes discutimos, y en el caso que señalas debo reiterar que estamos muy agradecidos a La Sexta porque desde su fundación ha contado con nosotros sin darnos jamás la menor indicación o censurar ninguna opinión nuestra por molesta que fuera. Ojalá todas las cadenas respiraran la libertad que hay en esta, y me refiero fundamentalmente a la televisión pública. No niego que a veces resulta muy difícil debatir, especialmente cuando algunos lo hacen despreciando los datos para imponer o bien propaganda o simplemente ruido. Me parece que lo preocupante es que se devalúe la calidad de la confrontación de argumentos, porque eso nos perjudica a todos. A veces hay que contar hasta mil para no caer en el barro, pero también procuro pensar que habrá espectadores que no soportarán mis intervenciones. Sé que hay quienes nos piden que no acudamos, pero yo les pido que entiendan que los medios independientes y modestos como infoLibre no estamos sobrados de plataformas donde nuestro trabajo tenga eco. (Gracias por tantos comentarios generosos conmigo sobre este asunto). Salud!