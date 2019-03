Chat con Jesús Maraña

Se que para un medio de comunicación, ya sea on line , escrito o de cualquier otro tipo, la visibilización en un medio tan potente como la televisión es fundamental. Me consta, soy periodista aunque me echaron al paro hace seis años. Es necesario participar en tertulias/debates, en los que profesionales de su categoría, tengan que "vérselas" con una serie de individuos que tienen a gala llamarse periodistas y que no conocen otro camino que el insulto, la provocación, el grito, la descalificación, las mentiras, para sostener su discurso, casi siempre en defensa de la ultraderecha de este país?. A mi particularmente han conseguido alejarme de todos esos programas. Y a diario leo en twitter el descontento de mucha gente. Qué solución hay? Gracias y un saludo

Hola, Meli: aprovecho tu pregunta para responder a otras socias y socios que plantean reflexiones similares. Alguna vez ya lo he explicado y tú misma lo apuntas. Por un lado, medios como 'infoLibre' necesitamos la máxima visibilidad posible para que se nos conozca y nuestro proyecto llegue a más gente. Por otro, uno no elige, obviamente, con quién le toca discutir en programas televisivos que tienen la generosidad de invitarnos y darnos voz. Debo decir además que siempre con absoluta libertad. Además de esa obligación profesional para representar este medio, me parece que en los tiempos que corren es un deber también cívico intentar estar presentes para aportar datos y argumentos frente a manipulaciones y mentiras. Es cierto que cuesta, que hay que contar a veces hasta cien para no explotar, pero procuro tener presente que quizás lo mismo piensan otros (analistas o espectadores) cuando me ven o me escuchan a mí. ¿Qué solución hay? No conozco ninguna mejor que la de utilizar la fuerza de la palabra para convencer a unos y desmontar las posverdades de otros. Y toneladas de paciencia. Gracias, de verdad, por tantos ánimos!