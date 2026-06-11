Carles Tamayo: “El periodismo no es colocarse exactamente a la misma distancia de todo el mundo”
En una época de saturación informativa, el youtuber, cineasta y periodista de investigación Carles Tamayo (Masnou, 1995) se ha consolidado como el referente de una nueva generación de comunicadores capaces de combinar el rigor más exigente con los lenguajes digitales para destapar asuntos tan complejos como sectas, estafas y redes de manipulación.
Su estilo cercano y directo ha demostrado que el periodismo independiente, incómodo y comprometido con la verdad no solo puede conectar con las audiencias jóvenes, sino que sigue siendo una herramienta imprescindible para defender el pensamiento crítico, un esfuerzo que le ha valido el Premio Joven infoLibre 2026 al Periodismo Comprometido, que se entregará en una gala en Barcelona el próximo jueves 18. Si quieres asistir, aquí te contamos qué tienes que hacer.
En esta entrevista, el galardonado reflexiona sobre el salto del entorno digital a la televisión tradicional, analizando los desafíos de los rígidos calendarios televisivos frente a la libertad de YouTube, y cómo el respaldo de un gran equipo le permite ahora plantear investigaciones aún más ambiciosas y complejas.
Infiltrarse siempre ha sido una técnica periodística complicada y arriesgada. ¿Dónde traza la línea entre el engaño necesario para que una investigación funcione y el engaño que ya no puedes justificar éticamente? ¿Hay cosas que no haría aunque la historia lo mereciera?
La infiltración es una herramienta más. Yo no creo que sea buena ni mala por sí misma. La pregunta importante es si existe una forma alternativa de obtener esa información y si el interés público justifica utilizarla. Si puedo conseguir la información dando la cara como periodista, prefiero hacerlo así. Pero hay investigaciones en las que eso simplemente no es posible. Hay personas o estructuras que nunca te van a enseñar cómo funcionan realmente si saben que les estás investigando. Y potencialmente te van a usar para hacerse propaganda.
Obviamente, siempre me surgen dudas morales y tengo mis propias contradicciones. No tengo una respuesta sencilla.
También creo que existe cierta obsesión con la idea de la imparcialidad. Yo no creo que el periodismo consista en colocarse exactamente a la misma distancia de todo el mundo. Cuando investigo cualquier cosa, normalmente hay una persona que está siendo perjudicada y otra que está provocando ese perjuicio. Tratar ambas posiciones como si estuvieran en igualdad de condiciones me parece injusto. Yo no lo voy a hacer. Para mí, el rigor consiste precisamente en contrastar toda la información, verificar los hechos y escuchar a todas las partes implicadas, pero eso no significa fingir que todos los actores tienen la misma posición de poder.
Su trayectoria arranca en canales alternativos y ahora llega a Se nos ha ido de las manos en RTVE. ¿Qué pierde y qué gana cuando el periodismo de investigación pasa de una plataforma que controlas uno mismo a una institución que tiene sus propias presiones, sus propios tiempos y su propio consejo de administración?
Honestamente, yo no he notado ninguna presión editorial. Hemos ido de la mano de Ramón Campos, de Bambú Producciones, y, si ha habido alguna presión en algún nivel, a mí no me ha llegado. Creo que el resultado lo demuestra bastante bien: hemos podido tocar los temas que queríamos, como queríamos y con el formato que creíamos adecuado. Que algo así llegue en el prime time de una televisión no es fácil. Siento que se han alineado un poco los astros.
Lo que sí cambia son los tiempos. En YouTube tenía una libertad enorme para decidir cuándo publicaba y cuánto tiempo dedicaba a cada cosa. En televisión, los calendarios son mucho más rígidos. Pero también he ganado otras cosas. De repente puedo trabajar con un equipo muchísimo más grande, cuando durante años he estado solo. Eso me permite hacer investigaciones más ambiciosas y plantear propuestas narrativas mucho más locas de las que podría asumir por mi cuenta en YouTube.
Y, sobre todo, estamos llegando a un público completamente distinto. Hay muchísima gente que nunca vería uno de mis reportajes en YouTube y que sí se ha encontrado con la serie de Prime Video o la de RTVE. Nuestro objetivo es aunar estas dos audiencias. Me emociona especialmente cuando alguien por la calle me dice que se han puesto hijos y padres delante de la tele para ver uno de nuestros documentales… antes solo se los miraban los hijos.
¿Sufre acoso e injurias en redes o en persona? No es un fenómeno nuevo ni exclusivo suyo: ocurre de forma sistemática a periodistas que tocan estructuras de poder, sean sectas, esquemas de fraude o partidos políticos. ¿Cómo afecta ese acoso a las decisiones editoriales, consciente o inconscientemente? ¿El periodismo joven está absorbiendo ese coste sin que nadie lo nombre?
Cualquier tema que toco suele molestar a alguien. A veces son amenazas, a veces campañas de desprestigio, publicaciones en redes o intentos de desacreditar el trabajo realizado. Forma parte del trabajo y estamos bastante acostumbrados.
De hecho, me preocuparía más que nadie respondiera. Cuando una investigación genera una reacción, es porque probablemente está señalando algo que incomoda o que genera problemas a alguien. Eso no significa que todas las críticas sean injustas, pero sí que muchas veces las respuestas llegan antes para desacreditar al mensajero que para discutir el contenido.
Más allá de ese ruido, la realidad es que casi nunca llega a nada. Incluso he sido denunciado por algunas de las organizaciones que he investigado y no ha prosperado. En muchos casos son estrategias destinadas a asustarte o a hacerte pensar dos veces antes de volver a hablar del tema.
Donde sí veo un problema es en la gente que empieza. Yo ya tengo una comunidad, una productora y cierta experiencia gestionando estas situaciones. Pero para un periodista joven, recibir una campaña de acoso cuando todavía está intentando abrirse camino puede ser mucho más difícil. Y creo que es un coste del que se habla menos de lo que debería.
infoLibre le reconoce por un periodismo libre, valiente y comprometido con la ciudadanía. Pero "valiente" es una palabra que a veces se usa para elogiar lo que debería ser simplemente normal. ¿Qué condiciones estructurales —laborales, económicas, legales— harían que ese periodismo dejara de necesitar valor para hacerse y pudiera hacerse, simplemente, como un trabajo?
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Lo que hace falta es algo mucho menos épico de lo que parece: tiempo, estabilidad económica y cierta seguridad jurídica.
Investigar requiere meses de trabajo, revisar documentación, contrastar información, ganarte la confianza de las fuentes y asumir que muchas líneas de investigación acabarán en nada. Eso es muy difícil cuando vives pendiente de fechas de entrega de los reportajes muy ajustadas. Por suerte, a mí se me está dando cierta banda ancha para que mire en pro del contenido y no de “publicar antes”.
Casi todas las buenas investigaciones que he visto tienen algo en común: alguien pudo dedicarles el tiempo necesario para llegar hasta el final.