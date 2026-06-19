Fotogalería: Premios Jóvenes infoLibre 2026

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1 / 22 Los premiados con los galardones: Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, que recogieron el premio en nombre de Eduardo Casanova; Pol Guasch; Júlia Salander; y Mikel Herrán (PutoMikel); Javier Velasco

2 / 22 Los conductores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’. Javier Velasco

3 / 22 La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, ofreció la bienvenida institucional. Javier Velasco

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4 / 22 Jordi Évole, productor del documental Sidosa, en un vídeo agradeciendo el Premio Joven al Compromiso Social en nombre del galardonado, Eduardo Casanova. Javier Velasco

5 / 22 María Vaamonde, directora de Relaciones Institucionales, e Íñigo García Salcedo, director de Comunicación del Comisionado 50 años en Libertad, entregan el Premio Joven al Compromiso Social a Eduardo Casanova que recogen Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa. Javier Velasco

6 / 22 Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, y Eva Menor, consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Igualdad a Júlia Salander. Javier Velasco

7 / 22 Antonio Ruiz Valdivia, periodista de infoLibre, y Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Creación Audiovisual a Mikel Herrán (PutoMikel). Javier Velasco

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8 / 22 Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, y Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, entregan el Premio Joven a la Cultura a Pol Guasch. Javier Velasco

9 / 22 Carles Tamayo, Premio Joven al Periodismo Comprometido, envió un vídeo agradeciendo el galardón porque no pudo acudir a la ceremonia de entrega. Javier Velasco

10 / 22 Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”. Javier Velasco

11 / 22 Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el logo diseñado por Miquel Barceló con motivo del nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”. Javier Velasco

12 / 22 Público durante la ceremonia de entrega de los Premios Jóvenes infoLibre. Javier Velasco

13 / 22 Actuación musical en directo como pausa central de la gala a cargo de la cantautora dominicana Dahiana Marte. Javier Velasco

14 / 22 Jesús Maraña, Marta Gesto y Virginia P. Alonso junto con Pol Guasch, Premio Joven infoLibre a la Cultura Javier Velasco

15 / 22 Marta Gesto, Virginia P. Alonso y Jesús Maraña junto a Mikel Herrán (PutoMikel), Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual Javier Velasco

16 / 22 Júlia Salander, Premio Joven infoLibre a la Igualdad, junto con Jordi Gracia, Marta Gesto, Jesús Maraña y Virginia P. Alonso Javier Velasco

17 / 22 Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, junto a Virginia P. Alonso, Marta Gesto y Jesús Maraña Javier Velasco

18 / 22 Los presentadores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, junto a Virginia P. Alonso Javier Velasco

19 / 22 Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, junto a Virginia P. Alonso, Jesús Maraña, María Vaamonde, Marta Gesto y Jordi Gracia Javier Velasco

20 / 22 Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya; Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; y David Cid, portavoz parlamentario de los comuns, junto a Antonio Ruis Valdivia, María Vaamonde y Marta Gesto Javier Velasco

21 / 22 El ilustrador Javirroyo junto a Virginia P. Alonso y Marta Gesto Javier Velasco