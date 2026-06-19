Fotogalería: Premios Jóvenes infoLibre 2026

infoLibre premia en Barcelona a una juventud que planta cara a la ola ultra: “Somos resistencia”. Esta es la fotogalería de una noche para el recuerdo, presentada por Elena Reinés y Daniel Valero, 'Tigrillo', en la que Virginia P. Alonso y Jesús Maraña presentaron junto a Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, el nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.
Los premiados con los galardones: Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, que recogieron el premio en nombre de Eduardo Casanova; Pol Guasch; Júlia Salander; y Mikel Herrán (PutoMikel);
Los premiados con los galardones: Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, que recogieron el premio en nombre de Eduardo Casanova; Pol Guasch; Júlia Salander; y Mikel Herrán (PutoMikel);
Los conductores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’.
Los conductores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’.
La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, ofreció la bienvenida institucional.
La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, ofreció la bienvenida institucional.
Jordi Évole, productor del documental Sidosa, en un vídeo agradeciendo el Premio Joven al Compromiso Social en nombre del galardonado, Eduardo Casanova.
Jordi Évole, productor del documental Sidosa, en un vídeo agradeciendo el Premio Joven al Compromiso Social en nombre del galardonado, Eduardo Casanova.
María Vaamonde, directora de Relaciones Institucionales, e Íñigo García Salcedo, director de Comunicación del Comisionado 50 años en Libertad, entregan el Premio Joven al Compromiso Social a Eduardo Casanova que recogen Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa.
María Vaamonde, directora de Relaciones Institucionales, e Íñigo García Salcedo, director de Comunicación del Comisionado 50 años en Libertad, entregan el Premio Joven al Compromiso Social a Eduardo Casanova que recogen Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa.
Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, y Eva Menor, consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Igualdad a Júlia Salander.
Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, y Eva Menor, consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Igualdad a Júlia Salander.
Antonio Ruiz Valdivia, periodista de infoLibre, y Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Creación Audiovisual a Mikel Herrán (PutoMikel).
Antonio Ruiz Valdivia, periodista de infoLibre, y Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Creación Audiovisual a Mikel Herrán (PutoMikel).
Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, y Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, entregan el Premio Joven a la Cultura a Pol Guasch.
Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, y Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, entregan el Premio Joven a la Cultura a Pol Guasch.
Carles Tamayo, Premio Joven al Periodismo Comprometido, envió un vídeo agradeciendo el galardón porque no pudo acudir a la ceremonia de entrega.
Carles Tamayo, Premio Joven al Periodismo Comprometido, envió un vídeo agradeciendo el galardón porque no pudo acudir a la ceremonia de entrega.
Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.
Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.
Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el logo diseñado por Miquel Barceló con motivo del nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.
Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el logo diseñado por Miquel Barceló con motivo del nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.
Público durante la ceremonia de entrega de los Premios Jóvenes infoLibre.
Público durante la ceremonia de entrega de los Premios Jóvenes infoLibre.
Actuación musical en directo como pausa central de la gala a cargo de la cantautora dominicana Dahiana Marte.
Actuación musical en directo como pausa central de la gala a cargo de la cantautora dominicana Dahiana Marte.
Jesús Maraña, Marta Gesto y Virginia P. Alonso junto con Pol Guasch, Premio Joven infoLibre a la Cultura
Jesús Maraña, Marta Gesto y Virginia P. Alonso junto con Pol Guasch, Premio Joven infoLibre a la Cultura
Marta Gesto, Virginia P. Alonso y Jesús Maraña junto a Mikel Herrán (PutoMikel), Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual
Marta Gesto, Virginia P. Alonso y Jesús Maraña junto a Mikel Herrán (PutoMikel), Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual
Júlia Salander, Premio Joven infoLibre a la Igualdad, junto con Jordi Gracia, Marta Gesto, Jesús Maraña y Virginia P. Alonso
Júlia Salander, Premio Joven infoLibre a la Igualdad, junto con Jordi Gracia, Marta Gesto, Jesús Maraña y Virginia P. Alonso
Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, junto a Virginia P. Alonso, Marta Gesto y Jesús Maraña
Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, junto a Virginia P. Alonso, Marta Gesto y Jesús Maraña
Los presentadores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, junto a Virginia P. Alonso
Los presentadores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, junto a Virginia P. Alonso
Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, junto a Virginia P. Alonso, Jesús Maraña, María Vaamonde, Marta Gesto y Jordi Gracia
Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, junto a Virginia P. Alonso, Jesús Maraña, María Vaamonde, Marta Gesto y Jordi Gracia
Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya; Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; y David Cid, portavoz parlamentario de los comuns, junto a Antonio Ruis Valdivia, María Vaamonde y Marta Gesto
Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya; Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; y David Cid, portavoz parlamentario de los comuns, junto a Antonio Ruis Valdivia, María Vaamonde y Marta Gesto
El ilustrador Javirroyo junto a Virginia P. Alonso y Marta Gesto
El ilustrador Javirroyo junto a Virginia P. Alonso y Marta Gesto
Los presentadores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, 'Tigrillo'