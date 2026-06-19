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Premios Jóvenes infoLibre 2026

INFOLIBRE, EN ABIERTO Abrimos toda nuestra información hasta el domingo para celebrar los Premios Jóvenes: corre la voz

Fotogalería

Fotogalería: Premios Jóvenes infoLibre 2026

Premios Jóvenes infoLibre 2026

Fotogalería: Premios Jóvenes infoLibre 2026

infoLibre premia en Barcelona a una juventud que planta cara a la ola ultra: “Somos resistencia”. Esta es la fotogalería de una noche para el recuerdo, presentada por Elena Reinés y Daniel Valero, 'Tigrillo', en la que Virginia P. Alonso y Jesús Maraña presentaron junto a Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, el nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.

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Los premiados con los galardones: Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, que recogieron el premio en nombre de Eduardo Casanova; Pol Guasch; Júlia Salander; y Mikel Herrán (PutoMikel);

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Javier Velasco
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Los conductores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’.

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Javier Velasco
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La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, ofreció la bienvenida institucional.

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Jordi Évole, productor del documental Sidosa, en un vídeo agradeciendo el Premio Joven al Compromiso Social en nombre del galardonado, Eduardo Casanova.

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María Vaamonde, directora de Relaciones Institucionales, e Íñigo García Salcedo, director de Comunicación del Comisionado 50 años en Libertad, entregan el Premio Joven al Compromiso Social a Eduardo Casanova que recogen Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa.

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Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, y Eva Menor, consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Igualdad a Júlia Salander.

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Antonio Ruiz Valdivia, periodista de infoLibre, y Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya, entregan el Premio Joven a la Creación Audiovisual a Mikel Herrán (PutoMikel).

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Jordi Gracia, codirector de TintaLibre, y Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, entregan el Premio Joven a la Cultura a Pol Guasch.

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Carles Tamayo, Premio Joven al Periodismo Comprometido, envió un vídeo agradeciendo el galardón porque no pudo acudir a la ceremonia de entrega.

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Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.

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Jesús Maraña, Virginia P. Alonso y Jordi Gracia presentan el logo diseñado por Miquel Barceló con motivo del nuevo manifiesto de infoLibre “Somos resistencia”.

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Público durante la ceremonia de entrega de los Premios Jóvenes infoLibre.

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Público durante la ceremonia de entrega de los Premios Jóvenes infoLibre.

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Actuación musical en directo como pausa central de la gala a cargo de la cantautora dominicana Dahiana Marte.

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Actuación musical en directo como pausa central de la gala a cargo de la cantautora dominicana Dahiana Marte.

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Jesús Maraña, Marta Gesto y Virginia P. Alonso junto con Pol Guasch, Premio Joven infoLibre a la Cultura

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Marta Gesto, Virginia P. Alonso y Jesús Maraña junto a Mikel Herrán (PutoMikel), Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual

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Júlia Salander, Premio Joven infoLibre a la Igualdad, junto con Jordi Gracia, Marta Gesto, Jesús Maraña y Virginia P. Alonso

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Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores de Sidosa, junto a Virginia P. Alonso, Marta Gesto y Jesús Maraña

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Los presentadores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, junto a Virginia P. Alonso

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Montserrat Surroca, comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, junto a Virginia P. Alonso, Jesús Maraña, María Vaamonde, Marta Gesto y Jordi Gracia

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Clara Quirante, directora general de Juventud de la Generalitat de Catalunya; Gael Rodríguez, alcalde de Portbou; y David Cid, portavoz parlamentario de los comuns, junto a Antonio Ruis Valdivia, María Vaamonde y Marta Gesto

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El ilustrador Javirroyo junto a Virginia P. Alonso y Marta Gesto

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Los presentadores de la gala, Elena Reinés y Daniel Valero, 'Tigrillo'

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Javier Velasco
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Publicado el
19 de junio de 2026 - 10:32 h
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