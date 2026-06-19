Los galardones de los Premios Jóvenes infoLibre 2026

Al igual que el año pasado, Violeta Navas (@la_prados) ha sido la encargada de diseñar los galardones que en esta tercera edición de los Premios jóvenes infoLibre 2026 han recibido Júlia Salander, Eduardo Casanova, Carles Tamayo, Pol Guasch y Mikel Herrán (PutoMikel). Sobre el proceso de creación de cada uno de ellos, hablamos con la ilustradora.

Para cada uno de los premiados se ha inspirado en elementos icónicos que les representen. “Para algunos ha sido más fácil como en el caso de Salander o Tamayo porque los conozco un poco más, pero lo bueno es que al ser obras, proyectos y trabajos tan significativos es fácil buscar estos elementos”, destaca.

“En el caso de Tamayo, obviamente la camisa, que aunque ya no se la pone tanto creo que te lleva directamente a él y la cámara”, explica.

Para Júlia Salander o Pol Granch ha encontrado la inspiración en los libros de cada uno –Fuego al machismo moderno, ilustrando el “pelo, la mirada y las llamas que representan la rabia” de Salander y Reliquia, la obra de Granch que, asegura, tiene muchas ganas de leer–.

Para el premio de Eduardo Casanova ha acudido a los trabajos del director como Pieles o Silencio, dejando su huella con la silla del director y la pequeña gota de sangre.

“En el caso de Mikel, los labios rojos por el drag y el maquillaje, el pelo, las cejas… La idea es que la persona que sea fan lo vea y lo reconozca”, añade.