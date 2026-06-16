La III edición de los Premios Jóvenes infoLibre 2026 se celebra este jueves en Barcelona

Este jueves 18 de junio se celebran en Barcelona los Premios Jóvenes infoLibre 2026, una gala que reconocerá a Júlia Salander, Eduardo Casanova, Carles Tamayo, Pol Guasch y Mikel Herrán (PutoMikel) por su compromiso con la transformación social, cultural y democrática. El acto tendrá lugar en la Antigua Fábrica Estrella Damm, situada en Carrer del Rosselló, 515, y comenzará a las 19:00 horas. Las personas interesadas pueden asistir apuntándose a través del formulario habilitado por infoLibre.

Los encargados de conducir el evento serán Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, dos perfiles jóvenes, columnistas ambos de infoLibre y vinculados a la comunicación, la igualdad y el compromiso público. Esta edición, que contará con música en directo, es posible gracias al apoyo de Fundación “la Caixa”, Generalitat de Catalunya, Aena, Telefónica, Renfe, Ajuntament de Barcelona, Paradores, AECID, Estrella Damm y la celebración de los 50 años de España en libertad.

Los premiados

El Premio Joven infoLibre a la igualdad será para Júlia Salander, politóloga, analista de datos y activista digital feminista. Desde las redes sociales y la divulgación, Salander ha sabido conectar con una generación que busca herramientas para entender los debates sobre igualdad, derechos de las mujeres, violencia machista, salud mental y libertad en el espacio digital. Con una comunicación directa, documentada y accesible ha convertido sus canales en un espacio de pedagogía feminista y conversación pública.

El Premio Joven infoLibre al Compromiso Social reconocerá a Eduardo Casanova, director, actor y guionista. Desde el cine y la creación audiovisual, Casanova ha construido una mirada propia y comprometida con quienes suelen quedar fuera de los relatos convencionales. Su trabajo ha puesto en primer plano la diversidad, la diferencia, los cuerpos no normativos y el derecho a existir sin miedo ni vergüenza. Con Sidosa, su último trabajo, vuelve a sacar a la palestra debates necesarios sobre el VIH, el estigma, la memoria y la dignidad.

El periodista, guionista y cómico Jordi Évole es el productor del documental Sidosa, mientras la dirección ha corrido a cargo de Lluís Galter y Màrius Sánchez, directores del documental.

El Premio Joven infoLibre al Periodismo Comprometido ha recaído en Carles Tamayo, youtuber, cineasta y periodista de investigación. Tamayo representa una nueva generación de comunicadores capaces de combinar rigor periodístico, investigación propia y lenguajes digitales para acercar temas complejos a millones de personas. A través de sus reportajes y documentales, ha investigado sectas, estafas, abusos, redes de manipulación y dinámicas de desinformación.

El Premio Joven infoLibre a la Cultura reconocerá a Pol Guasch, una de las voces más singulares de la nueva literatura catalana y española. Su obra, que transita entre la narrativa, la poesía, y el ensayo, explora cuestiones como la identidad, los afectos, la vulnerabilidad, la memoria y la construcción de futuros posibles. Desde una sensibilidad contemporánea, Guasch ha contribuido a enriquecer el panorama cultural con una obra crítica, ambiciosa y comprometida con su tiempo.

El Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual será para Mikel Herrán (PutoMikel) por su trabajo de divulgación histórica en nuevos formatos digitales. Su proyecto ha demostrado que el conocimiento puede llegar a nuevas audiencias cuando se comunica con rigor, creatividad y vocación de servicio público. A través de un lenguaje cercano y formatos audiovisuales innovadores, Herrán ha convertido la historia en una herramienta para comprender mejor el presente y defender el pensamiento crítico.

La cita con esta nueva generación de jóvenes será este jueves 18 de junio, a partir de las 19:00 horas, en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, ubicada en el Carrer del Rosselló, 515. Además de los premiados y el público asistente, en el acto estarán presentes el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña; la directora, Virginia P. Alonso; y la directora general, Marta Gesto. Entre los invitados que acudirán se encuentran el alcalde más joven de España, Gael Rodríguez, que lidera la corporación del municipio desde 2023; la diputada de Sumar Aina Vidal; o la creadora de contenido Carla Galeote, especializada en feminismo y actualidad política. Con todos ellos, la gala busca celebrar el compromiso joven con la igualdad, la cultura, el periodismo, la creación audiovisual y la transformación social.