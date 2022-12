¿Actitudes electorales o política?

EL Sr. Lobato tiene un gran problema y es que todo lo analiza en clave electoral con una visión muy estrecha. Así, cuando habla sobre el desgaste (electoral) de Ayuso y Almeida como evidente, entiendo que lo que le debería preocupar es que sus razonamientos, exabruptos, son asumidos por una parte muy importante de la ciudadanía, incluso de la vulnerable. Ese es el quid de la cuestión. Y sobre ese talón de Aquiles ni una sola palabra.

El Sr. Iglesias da un paso adelante sobre ese quid y pone toda la carne sobre el asador al destacar el papel fundamental que en esa cuestión juegan los medios de comunicación que dominan el qué es noticia y cómo se narra esa noticia. Sí, pero él, en lo que le corresponde como actor político, añade leña al fuego mediático cuando no hay día ni aparición pública en la que no critique a Yolanda Díaz o, como mínimo, no intente situar a Podemos como la fuerza política predominante sobre la que tiene que pivotar la unión de la izquierda. Táctica o estrategia política con graves riesgos para la ciudadanía aunque pueda ser beneficiosa para Podemos a largo plazo pues a corto los vaticinios no pueden ser peores, lo mismo que para la ciudadanía, pero tal situación no parece formar parte de su imaginario político, y lo más preocupante es que parece no importarle.

La unión de la izquierda no debe ser fruto de un táctica electoral, sino que debe ser fruto de una estrategia política. Si los sujetos políticos con capacidad de actuación pública no lo comprenden deberían dedicarse a menesteres que no dañaran aún más la tan vilipendiada imagen de la Política.

José Amella es socio de infoLibre.