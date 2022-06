Andalucía, en la encrucijada

Los andaluces tienen el próximo 19 de junio una cita trascendental para su futuro. El resultado de estas elecciones anticipadas puede marcar el principio de un nuevo tiempo en Andalucía o la permanencia de un modelo en el que los servicios públicos, sanidad, educación, medio ambiente etc. no son una prioridad. Moreno justifica el adelanto de las elecciones en la necesidad de aprobar los nuevos presupuestos antes de que acabe el año, pero todo indica que el verdadero motivo es que el presidente andaluz quiere aprovechar el “efecto Feijóo”, que según la mayoría de las encuestas está en un buen momento. Pero la apuesta es arriesgada, sobre todo si el objetivo es que el Partido Popular gobierne en solitario. Deben añadirse dos datos importantes en relación a la candidatura de Juanma Moreno. El líder del PP andaluz además de aprovechar “el efecto Feijóo” emula al flamante presidente del PP y se plantea una campaña electoral en la que ocultará la “marca” del partido para explotar la imagen de moderación que se ha fraguado en el tiempo que lleva al frente de la Junta de Andalucía. Avala este criterio el hecho de que la presencia de Isabel Díaz Ayuso será mínima en la campaña electoral. Moreno no quiere correr el riesgo de que la “carismática” lideresa madrileña próxima a Vox, le empañe la campaña. Pero veamos todos los factores que coinciden y pueden influir en el resultado de esta importante cita electoral.

Ciudadanos

El partido naranja está en claro declive en toda España. Se puede decir que el Ayuntamiento de Madrid y Andalucía son los únicos ámbitos de poder donde mantienen alguna fuerza. La simple convocatoria de las elecciones andaluzas ha provocado ya que cuatro diputados de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía abandonen el partido. A pesar de ello Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder del partido ya ha dicho que Ciudadanos no irá en una lista conjunta con el PP, algo que si ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Salvo sorpresas, que Ciudadanos vaya en solitario a las urnas es un riesgo claro de desaparecer políticamente o quedar reducidos a la mínima expresión. Resulta evidente que Juanma Moreno será el gran beneficiado de este presumible fracaso de Ciudadanos al recibir a manos llenas sus votos.

Vox al acecho

Tras su “entrada triunfal” en el Gobierno de Castilla y León, el partido de Abascal persigue repetir la jugada en Andalucía. No debe olvidarse que el actual gobierno andaluz está apuntalado por Vox. De hecho, el pasado mes de noviembre el voto en contra de Vox, el PSOE y Unidas Podemos impidieron la aprobación de los presupuestos. Juanma Moreno, como es natural, persigue gobernar en solitario, pero el auge de la extrema derecha, especialmente en las zonas rurales de Andalucía, hace difícil, por no decir imposible, este objetivo del líder popular. Además, Vox ha hecho una “apuesta fuerte” al presentar a Macarena Olona, como candidata de Vox a la Junta de Andalucía. La presencia de esta emblemática líder del partido verde en las elecciones andaluzas pone las cosas más difíciles a Juanma Moreno, porque no es descartable que haya una fuga de votos populares a Vox. Por otra parte, si en 2018 Vox se conformó con un pacto de investidura, ahora el “precio” de la formación ultraderechista para apoyar un gobierno del Partido Popular es más alto, su entrada en el gobierno de la Junta de Andalucía con varias consejerías y la vicepresidencia. Abascal pica todavía más alto, hace poco afirmaba, “a Moreno se le está poniendo cara de vicepresidente”. La experiencia del reciente gobierno de Castilla León ha dado “alas” a Vox y ven ya las elecciones de Andalucía como un escalón más de la escalera que puede llevarlos a la Moncloa. Hasta el 19 de junio todo es posible, pero este “fantasma” está en el ambiente y no debe olvidarse.

El reto socialista

El PSOE andaluz acude a esta cita con un candidato, Juan Espadas, que a pesar del tiempo transcurrido desde que ganó las elecciones primarias a la ex lideresa, Susana Díaz, no tiene, a fecha de hoy, suficiente arraigo popular para competir con Juanma Moreno. Sin embargo, las campañas electorales suelen estar cargadas de sorpresas y no se debe descartar que el candidato socialista pueda remontar el vuelo. Además, hay que recordar que en las anteriores elecciones andaluzas muchos votantes socialistas se quedaron en casa, confiados en la victoria del PSOE y también afectados por el enfrentamiento entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, que estaba en pleno auge en ese momento. Así pues, a pesar de las dificultades para los socialistas con las que empezará esta campaña electoral, no debe descartarse nada.

El mosaico de la izquierda

A la izquierda del PSOE hay un auténtico mosaico de partidos entre los que destaca Adelante Andalucía y su candidata Teresa Rodríguez, que finalmente participará en los debates electorales. Pero en esta cita electoral están también Izquierda Unida, Más País y otros grupos de la izquierda que se han integrado en una candidatura conjunta, Por Andalucía, liderada por Inma Nieto y apoyada externamente por Podemos Andalucía, tras registrarse en la coalición fuera de plazo. Además, es previsible una importante presencia de Yolanda Díaz en la campaña electoral, a pesar de que en una reciente visita a Andalucía dijo que no le daba tiempo a tener preparado su proyecto político, “Ahora mismo no soy un proyecto político y es evidente que no voy a llegar a las elecciones andaluzas”, dijo la dirigente de Izquierda Unida.

Reflexión final

El riesgo de que la extrema derecha pueda entrar en el gobierno de Andalucía, especialmente después de conocerse la candidatura de Macarena Olona, va a motivar que la izquierda, esa izquierda que se quedó en casa en las elecciones de 2018, acuda ahora masivamente a las urnas. Conviene recordar que en las anteriores elecciones —a pesar de la desastrosa campaña que hizo Susana Díaz— el PSOE fue el partido más votado, aunque finalmente perdió el gobierno de Andalucía después de 40 años en el Palacio de San Telmo.

________________

Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre