No existen los trazos gruesos en la comunicación. Se llega o no se llega. Y cuando no se llega a comunicar lo que piensas, mejor que dediques la tarde a abrazar farolas. Artículos de opinión, columnas, tribunas, blogs o editoriales responden al estilo propio del autor. Todo es opinión. Dicho lo cual: al tajo.

Los medios, las redes y la barra de peña cabreada de Twitter ardían por la tarde. Aún no había terminado el recuento y ocurrió lo que tenia que ocurrir. Mira que intentaba partir con un sesgo optimista el artículo, es más, mande a este mismo medio otro, que editorialice Tranquimazines y diazepanes. En busca de los andaluces de Jaén. Aceituneros altivos. No gustó. No me extrañó. No se me entendió. Es lo que tiene el trazo grueso o parte principal del texto. ¿La entradilla? Tal vez.

Si no hay ética se es derecha. Extrema derecha, centrada o bipolar me da igual. La ética entendida como filosofía moral obviamente. Esto ya es terreno resbaladizo, tirando a pantanoso. La Cambidge Dictionary of Philosophy, que debe ser la hostia, establece que la palabra ética es comúnmente usada como “moralidad”. Principios morales. Donde aquello de "¿Que hay de lo mío?" ocupa un segundo o tercer plano, junto al número de abstención que supera el 41%. La izquierda se queda en casa. La derecha se moviliza.

Independiente del trazo fino o grueso, de las redes de los medios de los tranquimazines y diazapanes, esto pinta cada día mas feo. Feo en lo global y feo en lo puntual, en lo indubitable, seguro, literal, textual y 300 sinónimos más.

Me sigue quedando medio café en la taza, otro medio cigarro que guardé para mas tarde. El gato del vecino, anda hoy en paradero desconocido.

De Purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre.