“Podemos ha golpeado a los trabajadores de mi país y lo ha hecho de la mano de PP y Vox”. Yolanda Díaz daba el titular a cara de perro, llamando a los actos por su nombre.

Andrea Ropero, una de las periodistas más incisivas de este país a pie de calle, en El Intermedio, le preguntaba a Ione Belarra por el posicionamiento en el “no” de su formación, referente a la reforma del subsidio de desempleo. A lo que Belarra contestó que era una cuestión conceptual. Que me lo explique. By the face.

La deriva hacia no se sabe dónde de Podemos, tras su fundación en enero del 2014, huele a estancia cerrada y rancia. A querer vivir de la política permitiendo que los más vulnerables sean los perjudicados

La deriva hacia no se sabe dónde de Podemos, tras su fundación en enero del 2014, huele a estancia cerrada y rancia. A querer vivir de la política permitiendo que los más vulnerables sean los perjudicados. “No se puede”. No se debe. Háganselo ver.

Hoy no son más que un partido residual por posicionamientos como los que se produjeron en las votaciones de la reforma del subsidio de desempleo, favoreciendo y, esto es lo sorprendente, la primera derrota del Ejecutivo. Hay que joderse.

__________________

Pako Martí es socio de infoLibre.