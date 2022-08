Abría Benjamín Prado su artículo de hace un par de días en este medio con la frase: “El mundo es cada vez más de ciencias que de letras” y así nos va. Ya puestos decidí comprarle la segunda frase, que el redactor había decidido destacar: “Normalizar, es el verbo que hemos inventado para hacer pasar por aceptable lo que debería ser intolerable”. (Un poco más y me escribe todo el artículo Benjamín. ¿Es esto legal?). Ni pajolera idea. Me da igual, esta es la intro y Benjamín no creo que me lo tenga en cuenta.

El comportamiento social de la población, para quien es un observador asocial que pasa media vida en las terrazas viéndolas venir, deja mucho que desear. O no, tal vez mi visión sesgada y asocial me dé esa perspectiva, negativa y de la rama de ciencias. Me da lo mismo, que lo mismo me da. Lo cierto es que los inputs social que percibo no me convencen. Se escuchan muchas conversaciones en las terrazas y se observan muchos comportamientos que, insisto, dejan mucho que desear.

No, no se debe tolerar ni normalizar. O tal vez no quede otra que comérsela enterita toda la perorata

Las arengas son extremadamente fascistas y los dispuestos a seguirlas extremadamente gilipollas. No se puede normalizar ni a los personajes, ni sus proclamas. No es aceptable. El fascismo no ha hecho más que blanquear su imagen para entrar en las instituciones, hacer cash y difundir su intolerable, obscena y anormal soflama. No, no se debe tolerar ni normalizar. O tal vez no quede otra que comérsela enterita toda la perorata. Contradictory summer days, contradictorios días de verano.

Coincido con el maestro Benjamín Prado, al que le debo este artículo, en que el mundo es cada vez más de ciencias que de letras. Aquí impera, manda, rige el puto dinero, y si andas corto, te jodes o te dedicas a contemplar las estrellas, porque obviamente eres de letras.

De Purísima y oro.

