Crisis hipotecaria y subidas de tipos: ¿otra vez el mismo error histórico?

Me llama mucho la atención como profesional inmobiliario, con 50 años en el sector vivienda, que —ante la actual incertidumbre en el alza de los tipos de interés, y con ello el posible desmoronamiento de nuevo de miles de familias con hipotecas a tipo variable, unido a la descontrolada inflación ya alrededor del 10%— ni nuestro gobierno ni la oposición ni el sistema financiero tomen medidas al respecto que eviten otra posible crisis hipotecaria que recaiga de nuevo en las familias directamente.

Recuerdo que en la etapa anterior, nuestras operaciones siempre las aconsejábamos a hipotecas con cuotas fijas, bien fueran contratadas a tipos fijos o incluso variables. Por entonces —y es lo que me extraña mucho—, este producto, aunque no se llegó a desarrollar lo suficiente por las autoridades competentes, lo cierto es que no se encuentra entre las actuales, pese a que salvó y puede salvar a miles de familias con este producto hipotecario.

Lo resalto y llamo la atención de nuevo, porque estoy comprobando que en la actualidad en todo el sistema financiero no se ofrece ni se menciona este producto de cuota fija a interés variable, que en buena lógica matemática se reequilibra ampliando o reduciendo al final los años contratados.

Así salvaríamos el agobio y la falta de flexibilidad hipotecaria, ya que la propia hipoteca debería incluir las distintas variables que se pueden producir en el sistema financiero y que el actual sistema hipotecario NO ofrece, como lo son los seguros de impago e hipoteca flexible, que pueda acomodar automáticamente la cuota a su situación, incluso a su paralización, evitando así las dramáticas consecuencias que ello conlleva.

Me llama especialmente la atención que no lo prevean ahora, antes de que pueda ser tarde para mucha gente que se vea abocada a repetir la lamentable etapa que no salvó a las familias hipotecadas y sí a los bancos con enormes recursos públicos sin condicionarlos a ello, cuando había y hay soluciones técnicas y económicas para evitar lo peor.

___________________

José Joaquín Belda Gonzálvez es gestor hipotecario y socio de infoLibre