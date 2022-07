Para no salirse del consenso, aunque haya quedado bien claro que “nosotros no somos la gente”, y me refiero a tanto estadista reunido en Madrid, en la Cumbre de la OTAN. Con las calles vacías, media ciudad vaciada así mismo, a expensas de alguna extraña celebración de cumbre en el mismo centro de Madrid, como si de spot maravilloso se tratara, increíble, inigualable, capaz de promocionar, al menos el museo del Prado en la capital de España, sin duda la promoción imparable de la inversión creciente en armas de guerra.

Con buenas maneras, galanteo soterrado, ambiente cuasi familiar, “como si hubiera algo que celebrar”. Aunque la verdad es que “más que un espíritu de fiesta deberíamos estar en modo funeral”.

Decía el expresidente uruguayo Pepe Múgica: “La seguridad lo que hace es alejarte de la gente”. Y cuando ya solo queda recurrir a la seguridad armada, erizada de soldados con armamento dispuestos a luchar sin tregua, entonces solo se trata de un fracaso, probablemente inevitable, un fracaso humanitario, con responsables, con millones de víctimas.

Como para que la incomprensión a veces sobrevolara sobre el espectáculo protagonizado por estadistas en reunión de trabajo o algo por el estilo, con sus “santas y santos” entreteniendo los tiempos de ocupación de aquellos, en variopintas actividades, retransmitidas con mucho glamur, a merced del servicio de acompañamiento y protocolo amable llevado a cabo por los buenos oficios de nuestra inefable reina, recepcionista de tronío y ajustadas maneras.

Mientras se aseguraba para unas décadas el fabuloso negocio para los fabricantes de armamento. Tal vez porque estamos todos metidos en una ratonera sin salida, como es lógico, ante la debacle que ya no es que se anuncie, es que ya ha estallado y repercutido en nuestro día a día.

Mientras se retransmitían, insistiendo, las buenas maneras, con las calles vacías y la ciudadanía desaparecida, para que los llamados estadistas a la Cumbre y la compaña, los y las, fueran mostrando exquisitas maneras, permitiéndose desalojar la calle Serrano, en pos de la cacareada seguridad, en el mismo centro urbano para que unas apetecidas compras se pudiesen hacer sin molestia alguna, así como para poder habilitar el museo emblemático del Prado para que cenaran a modo los adalides del poder, “un asado a la espaldilla”, juntos y juntas todos y todas, estadistas y acompañantes cónyuges, con foto mediante, en un ejercicio de celebrada campechanía y alambicada compostura, tras haber firmado la inversión multimillonaria en armas. Vaya sumidero al que ha ido a parar esta civilización a la que llamamos “humana”. Cuando solo en nuestro país, prácticamente, un tercio de la ciudadanía malvive por debajo de la pobreza extrema, en peligro cierto de exclusión social.

Escribía Fernando Vallespín: “No hay nada que celebrar cuando hemos virado hacia posiciones que ya creíamos casi olvidadas, cuando el mundo se ve amenazado por hambrunas, se congela la lucha contra el cambio climático o se busca aprovisionar de recursos a nuevo rearme”.

Tras cuatro meses de agresión bélica, crecen las víctimas de la guerra, mientras Europa, como apéndice EEUU, las derivadas ya surgen. Turquía podrá agredir y perseguir a los kurdos, si a cambio no pondrá objeción a la petición de integración en la OTAN de Suecia y Finlandia, confiados los eminentes estadistas en que podrán parar la agresión ¿expansionista?... rusa, enviando 300.000 soldados europeos a la frontera, frente a los 40.000 actuales, ¿durante cuánto tiempo?

Y entretanto “nuestros dignatarios” teatralizando un minué con o sin sentido, muy parecido a una promoción estratosférica del sector armamentística, muy alejados del mundanal ruido, cuando han de tomar ciertas decisiones trascendentales, mientras pasean frente a los cuadros de nuestra pinacoteca nacional.

_______________

Antonio García Gómez es socio de infoLibre