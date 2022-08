En la corte y mentideros de este país se habla de que Despechá de Rosalía, puede llegar a convertirse en canción del verano sin encontrarse ni en Spotify ni en Apple Music. “Si el éxito acaba rompiéndome con los años, no pasa nada. Así es la vida”. Rosalía.

El sumerio fue uno de los primeros idiomas que paso a ser escrito. El sistema utilizado fue denominado “cuneiforme”. Entre las tablillas de arcilla de los sumerios y el Motomami de Rosalía, el lenguaje, la escritura ha sobrevivido a un extenso número de “hideputas”. Asesinos, perturbados, déspotas, autócratas, tiranos o absolutistas. Ha sobrevivido y evolucionado. La cuestión es si subsistirá a Eduardo Inda, F. Marhuenda. Jiménez Losantos, Alfonso Merlos Juan Carlos Girauta y una docena mas de grandes intelectuales, de reconocida obra y acertados análisis. Todos ellos futuros Pulitzer.

Déjenlo señores. No insistan. Ustedes conocen perfectamente su discurso. Es bajo, ruin y bellaco, básico en el contenido y pobre en la gramática. Escúchense en bucle el motomami y no busquen predicado a sujetos que carecen de él. Ustedes los primeros. En cualquier caso, ilustres pensadores de verbo fácil a los que se dirige este articulo: ¿Se levanto o no el rey ante la espada de Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro?.

Déjenlo señores. No insistan. Donald Trump, después de que el FBI registrase su residencia de Florida buscando documentos oficiales, que por supuesto no encontró. Hoy miércoles ha vivido lo que llevaba meses evitando, su declaración ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Toda la expectación generada se fue a tomar por saco al acogerse el figura a la Quinta Enmienda para no incriminarse. Otro bellaco, básico en el contenido y pobre en la gramática

No se puede, no se debe dejar escapar un artículo con semejante titular y los chunguitos lo saben. Dame veneno.

De Purisima y oro

PaKo Martí es socio de infoLibre